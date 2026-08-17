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Bakan Gürlek duyurdu: 4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma
Bakan Gürlek duyurdu: 4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar yürütüldüğünü ifade ederek, soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ile kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.Suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin mali soruşturmalarla yakından takip edildiğini aktaran Bakan Gürlek, örgütlerin finansal kaynaklarının da hedef alındığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-parti-grup-baskanvekili-leyla-sahin-usta-trafik-kazasi-gecirdi-1108060852.html
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akın gürlek, i̇stanbul, mali, türkiye, adalet, adalet bakanlığı
akın gürlek, i̇stanbul, mali, türkiye, adalet, adalet bakanlığı

Bakan Gürlek duyurdu: 4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma

18:53 17.08.2026 (güncellendi: 19:08 17.08.2026)
© Arda KüçükkayaAkın Gürlek
Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar yürütüldüğünü ifade ederek, soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ile kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.
Suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin mali soruşturmalarla yakından takip edildiğini aktaran Bakan Gürlek, örgütlerin finansal kaynaklarının da hedef alındığını vurguladı.
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