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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması, Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında hafif... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T18:33+0300

2026-08-17T18:33+0300

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kaza tespit tutanağı

trafik kazası

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Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Kocaeli’ye giden AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın aracı Çaydurt mevkisinde kazaya karıştı.Usta’nın bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Usta ve koruması, daha sonra Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Acil serviste tedavileri gerçekleştirilen ve kontrol amacıyla servise alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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ankara, leyla şahin usta, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ak parti