https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yerli-ve-yabanci-bircok-marka-icin-uretim-yapan-tekstil-sirketi-konkordato-ilan-etti-darbogazi-1107060717.html
Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı
Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı
Sputnik Türkiye
Armani, Versace, Kiğılı, Paul Mark gibi yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapan Sir Hazır Giyim konkordato ilan etti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T11:17+0300
2026-07-07T11:17+0300
2026-07-07T11:27+0300
ekonomi̇
i̇zmir
kiğılı
armani
versace
iflas
konkordato
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Erkek hazır giyim alanında Kiğılı, KiP, Paul Mark, Armani Collezioni, Versace Collection gibi yerli ve yabancı markalar için üretim yapan Sir hazır Giyim konkordato ilan etti. 400'den fazla çalışanı olan şirket 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.3 ay süre verildiİzmir'de faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html
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i̇zmir, kiğılı, armani, versace, iflas, konkordato
i̇zmir, kiğılı, armani, versace, iflas, konkordato
Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı
11:17 07.07.2026 (güncellendi: 11:27 07.07.2026)
Armani, Versace, Kiğılı, Paul Mark gibi yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapan Sir Hazır Giyim konkordato ilan etti.
Erkek hazır giyim alanında Kiğılı, KiP, Paul Mark, Armani Collezioni, Versace Collection gibi yerli ve yabancı markalar için üretim yapan Sir hazır Giyim konkordato ilan etti. 400'den fazla çalışanı olan şirket 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.
İzmir'de faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.