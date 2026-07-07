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Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı
Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı
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Armani, Versace, Kiğılı, Paul Mark gibi yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapan Sir Hazır Giyim konkordato ilan etti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
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kiğılı
armani
versace
iflas
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Erkek hazır giyim alanında Kiğılı, KiP, Paul Mark, Armani Collezioni, Versace Collection gibi yerli ve yabancı markalar için üretim yapan Sir hazır Giyim konkordato ilan etti. 400'den fazla çalışanı olan şirket 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.3 ay süre verildiİzmir'de faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html
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i̇zmir, kiğılı, armani, versace, iflas, konkordato
i̇zmir, kiğılı, armani, versace, iflas, konkordato

Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı

11:17 07.07.2026 (güncellendi: 11:27 07.07.2026)
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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Armani, Versace, Kiğılı, Paul Mark gibi yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapan Sir Hazır Giyim konkordato ilan etti.
Erkek hazır giyim alanında Kiğılı, KiP, Paul Mark, Armani Collezioni, Versace Collection gibi yerli ve yabancı markalar için üretim yapan Sir hazır Giyim konkordato ilan etti. 400'den fazla çalışanı olan şirket 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

3 ay süre verildi

İzmir'de faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
EKONOMİ
Ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
3 Temmuz, 13:12

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