https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yerli-ve-yabanci-bircok-marka-icin-uretim-yapan-tekstil-sirketi-konkordato-ilan-etti-darbogazi-1107060717.html

Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı

Yerli ve yabancı birçok marka için üretim yapan 60 yıllık tekstil şirketi konkordato ilan etti: Darboğazı aşamadı

Sputnik Türkiye

Armani, Versace, Kiğılı, Paul Mark gibi yerli ve yabancı birçok markaya üretim yapan Sir Hazır Giyim konkordato ilan etti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T11:17+0300

2026-07-07T11:17+0300

2026-07-07T11:27+0300

ekonomi̇

i̇zmir

kiğılı

armani

versace

iflas

konkordato

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Erkek hazır giyim alanında Kiğılı, KiP, Paul Mark, Armani Collezioni, Versace Collection gibi yerli ve yabancı markalar için üretim yapan Sir hazır Giyim konkordato ilan etti. 400'den fazla çalışanı olan şirket 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.3 ay süre verildiİzmir'de faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-bebek-magazasi-konkordato-ilan-etti-1106976146.html

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Sputnik Türkiye

i̇zmir, kiğılı, armani, versace, iflas, konkordato