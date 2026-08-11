https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1107917182.html

Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T12:39+0300

2026-08-11T12:39+0300

2026-08-11T13:10+0300

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ukrayna

donbass

harkov

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birlikleri aktif silahlı eylemler sayesinde Harkov Bölgesi’nde Şerbakovka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Doğu’ Askeri Grubu'na bağlı birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesinde Novoye Pole yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.320 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri düşmanın 12 güdümlü hava bombasını ve 931 uçak tipi İHA’sını önledi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir devriye botunu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, mühimmat ve İHA depolarını, ayrıca 154 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/batida-rusya-panigi-uoknin-karari-avrupa-elitlerini-koseye-sikistirdi-1107915919.html

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat