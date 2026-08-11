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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1107917182.html
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-11T13:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birlikleri aktif silahlı eylemler sayesinde Harkov Bölgesi’nde Şerbakovka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Doğu’ Askeri Grubu'na bağlı birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesinde Novoye Pole yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.320 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri düşmanın 12 güdümlü hava bombasını ve 931 uçak tipi İHA’sını önledi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir devriye botunu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, mühimmat ve İHA depolarını, ayrıca 154 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/batida-rusya-panigi-uoknin-karari-avrupa-elitlerini-koseye-sikistirdi-1107915919.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

12:39 11.08.2026 (güncellendi: 13:10 11.08.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birlikleri aktif silahlı eylemler sayesinde Harkov Bölgesi’nde Şerbakovka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Doğu’ Askeri Grubu'na bağlı birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesinde Novoye Pole yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.

Şerbakovka köyünün kurtarılması, sınırında güvenlik bölgesini genişletmenin yanı sıra, Harkov'un kuzeyinde önemli bir lojistik merkezi olan Kazaçya Lopan'ı kontrol altına almak için önemli bir aşama.

Novoye Pole'nin kurtarılması da Rus ordusunun Zaporojye-Dnepropetrovsk sınırında ilerlemesi için koşullar yaratıyor.

Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.320 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri düşmanın 12 güdümlü hava bombasını ve 931 uçak tipi İHA’sını önledi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir devriye botunu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, mühimmat ve İHA depolarını, ayrıca 154 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
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