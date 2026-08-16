https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/fenerbahceden-formasi-cikarilan-minik-taraftar-icin-aciklama-1108040577.html

Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama

Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T16:09+0300

2026-08-16T16:09+0300

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spor

fenerbahçe

olympique lyon

gençlerbirliği futbol takımı

maç

maç yayını

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forma

çocuk

çocuk büro amirliği

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Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünde üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yla iletişime geçti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html

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fenerbahçe, olympique lyon, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, taraftar, forma, çocuk, çocuk büro amirliği