Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/fenerbahceden-formasi-cikarilan-minik-taraftar-icin-aciklama-1108040577.html
Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama
Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T16:09+0300
2026-08-16T16:09+0300
spor
fenerbahçe
olympique lyon
gençlerbirliği futbol takımı
maç
maç yayını
taraftar
forma
çocuk
çocuk büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108040416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30c2f9823a32cc9ec8d7a10d99d67bd7.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünde üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yla iletişime geçti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108040416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_999a569068c3c8f7ee35f3519381196b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, olympique lyon, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, taraftar, forma, çocuk, çocuk büro amirliği
fenerbahçe, olympique lyon, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, taraftar, forma, çocuk, çocuk büro amirliği

Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama

16:09 16.08.2026
© AA / İsmail Kaplan Gençlerbirliği - Fenerbahçe
 Gençlerbirliği - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / İsmail Kaplan
Abone ol
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı, salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasına davet etti.
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünde üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yla iletişime geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.
Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
SPOR
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında
14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала