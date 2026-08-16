https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/fenerbahceden-formasi-cikarilan-minik-taraftar-icin-aciklama-1108040577.html
Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama
Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T16:09+0300
2026-08-16T16:09+0300
2026-08-16T16:09+0300
spor
fenerbahçe
olympique lyon
gençlerbirliği futbol takımı
maç
maç yayını
taraftar
forma
çocuk
çocuk büro amirliği
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Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünde üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yla iletişime geçti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html
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fenerbahçe, olympique lyon, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, taraftar, forma, çocuk, çocuk büro amirliği
fenerbahçe, olympique lyon, gençlerbirliği futbol takımı, maç, maç yayını, taraftar, forma, çocuk, çocuk büro amirliği
Fenerbahçe'den forması çıkarılan minik taraftar için açıklama
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı, salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasına davet etti.
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünde üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yla iletişime geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği belirtildi.
Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.