https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T14:16+0300
2026-08-16T14:16+0300
2026-08-16T14:16+0300
spor
fenerbahçe
gençlerbirliği futbol takımı
forma
forma satışı
çocuk
çocuk istismarı
çocuk büro amirliği
çocuk tacizi
polis
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması sırasında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili Ş.A. hakkında soruşturma başlattı.Şüpheli hakkında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdüğünü belirledi. İncelemelerde, çocuğa yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı tespit edildi.Görüntüler üzerinden yapılan incelemede çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/genclerbirligi-volkan-demirel-ile-yollarini-ayirdi-1105489647.html
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fenerbahçe, gençlerbirliği futbol takımı, forma, forma satışı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği, çocuk tacizi, polis
fenerbahçe, gençlerbirliği futbol takımı, forma, forma satışı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği, çocuk tacizi, polis
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması sırasında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili Ş.A. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli hakkında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdüğünü belirledi. İncelemelerde, çocuğa yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı tespit edildi.
Görüntüler üzerinden yapılan incelemede çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.