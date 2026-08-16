https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/genclerbirligi---fenerbahce-macinda-cocugun-formasi-cikartilmisti-1-supheli-gozaltinda-1108038495.html

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında çocuğun forması çıkartılmıştı: 1 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T14:16+0300

2026-08-16T14:16+0300

2026-08-16T14:16+0300

spor

fenerbahçe

gençlerbirliği futbol takımı

forma

forma satışı

çocuk

çocuk istismarı

çocuk büro amirliği

çocuk tacizi

polis

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması sırasında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili Ş.A. hakkında soruşturma başlattı.Şüpheli hakkında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdüğünü belirledi. İncelemelerde, çocuğa yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı tespit edildi.Görüntüler üzerinden yapılan incelemede çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, gençlerbirliği futbol takımı, forma, forma satışı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği, çocuk tacizi, polis