https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/haftalarca-tartismalarin-odagindaydi-41-yasindaki-cambridge-profesoru-olu-bulundu-1108032094.html

Haftalardır tartışmaların odağındaydı: 41 yaşındaki Cambridge profesörü ölü bulundu

Haftalardır tartışmaların odağındaydı: 41 yaşındaki Cambridge profesörü ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Cambridge Üniversitesinin en genç siyahi profesörü olarak tanınan 41 yaşındaki Jason Arday, akademik geçmişi ve intihal iddiaları nedeniyle haftalarca süren... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T18:18+0300

2026-08-15T18:18+0300

2026-08-15T18:22+0300

yaşam

cambridge üniversitesi

profesör

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Cambridge Üniversitesinde görev yapan profesör Jason Arday, akademik geçmişi ve intihal iddiaları nedeniyle kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmasının ardından Londra'da ölü bulundu.41 yaşındaki Arday, Cambridge Üniversitesinin en genç siyahi profesörü olarak tanınıyordu. Geçen ay akademik başarıları ve yürüttüğü çalışmalar hakkında yoğun eleştirilerin hedefi olan Arday, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevinden istifa etmişti.Ailesi: Sürekli taciz ve itibarsızlaştırmaya maruz kaldıArday'nin ailesi, yayınevi Simon & Schuster UK aracılığıyla yaptığı açıklamada, akademisyenin Cambridge'deki profesörlük görevini kabul etmesinden bu yana üç yılı aşkın süredir "sürekli taciz ve itibarsızlaştırma kampanyasına" maruz kaldığını belirtti.Aile, Arday'nin "nazik bir insan" olduğunu ifade ederek, hakkındaki dezenformasyon kampanyasının kendisi için çok ağır bir yük haline geldiğini kaydetti.Açıklamada, Arday'nin babası, partneri, kardeşi, amcası ve oğlu olarak büyük bir kayıp yaşadıkları belirtilerek basından ailenin mahremiyetine saygı göstermesi ve yürütülen taciz kampanyasına son verilmesi istendi.Cambridge soruşturma başlatmıştıCambridge Üniversitesi, Arday hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu ayın başında kurum içi soruşturma başlatmıştı.Üniversite, soruşturma devam ederken Arday'nin görevini sürdüreceğini açıklamış ancak Arday soruşturmanın başlamasının ardından istifa etmişti.Arday, ağustos ayının başında yayımladığı istifa mektubunda yıllardır yoğun kamuoyu baskısı ve kişisel saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtmişti. Arday, akademik yaşamda eleştirinin kaçınılmaz olduğunu ancak kendisinin maruz kaldığı sürecin akademik anlaşmazlığın çok ötesine geçtiğini ifade etmişti.'Ruh sağlığı kötüleşmişti'Cambridge merkezli klinik psikolog ve Autism Research Centre Direktörü Sir Simon Baron-Cohen, Arday'nin hakkındaki iddiaların ardından ruh sağlığının kötüleştiğini söyledi.BBC Radio 4'ün "Today" programına konuşan Baron-Cohen, Arday'nin sürekli inceleme, alay ve itibarsızlaştırmaya maruz kaldığını belirtti. Baron-Cohen, Arday'nin ölümünden önce kendisiyle iletişim halinde olduğunu ve cuma sabahı son bir sesli mesaj aldığını söyledi.Arday'nin "devam edemeyeceğini" söylediğini aktaran Baron-Cohen, olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması için soruşturmaların tamamlanması ve farklı düzeylerde hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

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cambridge üniversitesi, profesör