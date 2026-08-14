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Ünlü tiyatro oyuncusu Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi
Ünlü tiyatro oyuncusu Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi
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Şehir tiyatrolarının usta oyuncularından Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:42+0300
2026-08-14T17:42+0300
yaşam
şehir tiyatroları
lüküs hayat
savaş ve barış
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hayatını kaybetti
eftal gürbudak
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İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol alan usta oyuncu Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti. Gülbudak, Lüküs Hayat, Savaş ve Barış, Çalıkuşu gibi birçok oyunda rol almıştı. Oyuncunun ölüm haberini İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabında "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz" paylaşımıyla duyurdu. Eftal Gülbudak kimdir?Usta oyuncu Eftal Gülbudak 1960 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca ç “Kuşlar” , “Kırmızı Pabuçlar”, “Resimli Osmanlı Tarihi”, “Evita”, “Tartuffe”, “Barışa Şans Verin”, “Lüküs Hayat”, “Mösyö Butterfly”, “Askerliğim”, “İstanbul’un Gözleri Mahmur”, “Cem Sultan”, Savaş ve Barış”, “Sevimli Hayalet”, “Yavru Kimin”, “Çalıkuşu”, “Birlikte Oynayalım”, “Bir Atın Öyküsü”, “Bisküvi Adam”, “gibi birçok oyunda rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html
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şehir tiyatroları, lüküs hayat, savaş ve barış, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hayatını kaybetti, eftal gürbudak
şehir tiyatroları, lüküs hayat, savaş ve barış, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hayatını kaybetti, eftal gürbudak

Ünlü tiyatro oyuncusu Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi

17:42 14.08.2026
Eftal Gülbudak sosyal medya
Eftal Gülbudak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Şehir tiyatrolarının usta oyuncularından Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi
İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol alan usta oyuncu Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti. Gülbudak, Lüküs Hayat, Savaş ve Barış, Çalıkuşu gibi birçok oyunda rol almıştı.
Oyuncunun ölüm haberini İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabında "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz" paylaşımıyla duyurdu.

Eftal Gülbudak kimdir?

Usta oyuncu Eftal Gülbudak 1960 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca ç “Kuşlar” , “Kırmızı Pabuçlar”, “Resimli Osmanlı Tarihi”, “Evita”, “Tartuffe”, “Barışa Şans Verin”, “Lüküs Hayat”, “Mösyö Butterfly”, “Askerliğim”, “İstanbul’un Gözleri Mahmur”, “Cem Sultan”, Savaş ve Barış”, “Sevimli Hayalet”, “Yavru Kimin”, “Çalıkuşu”, “Birlikte Oynayalım”, “Bir Atın Öyküsü”, “Bisküvi Adam”, “gibi birçok oyunda rol aldı.
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