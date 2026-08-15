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Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T00:34+0300

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Cengiz Topel Mahallesi’ndeki evinden bakkala gitmek üzere ayrılan S.P.’nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kadın, saatler sonra Vatan Mahallesi’nde bulundu. S.P.’nin, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğünü ve burada cinsel saldırıya uğradığını anlattığı belirtildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurun yapılan muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gaziantepte-engelli-genc-kiza-cinsel-saldiri-iddiasi-4-kisi-gozaltinda-1108014346.html

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