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Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cengiz Topel Mahallesi’ndeki evinden bakkala gitmek üzere ayrılan S.P.’nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kadın, saatler sonra Vatan Mahallesi’nde bulundu. S.P.’nin, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğünü ve burada cinsel saldırıya uğradığını anlattığı belirtildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurun yapılan muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gaziantepte-engelli-genc-kiza-cinsel-saldiri-iddiasi-4-kisi-gozaltinda-1108014346.html
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cinsel saldırı, cinsel, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki, cinsel şiddet, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep emniyet müdürlüğü
cinsel saldırı, cinsel, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki, cinsel şiddet, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep emniyet müdürlüğü

Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı

00:34 15.08.2026
© AAUyuşturucu tutuklama
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Cengiz Topel Mahallesi’ndeki evinden bakkala gitmek üzere ayrılan S.P.’nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.
Ekiplerin çalışması sonucu 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kadın, saatler sonra Vatan Mahallesi’nde bulundu. S.P.’nin, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğünü ve burada cinsel saldırıya uğradığını anlattığı belirtildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurun yapılan muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te engelli genç kıza cinsel saldırı iddiası: 4 kişi gözaltında
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