https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gaziantepte-engelli-genc-kiza-cinsel-saldiri-iddiasi-4-kisi-gozaltinda-1108014346.html
Gaziantep'te engelli genç kıza cinsel saldırı iddiası: 4 kişi gözaltında
Gaziantep'te engelli genç kıza cinsel saldırı iddiası: 4 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te 23 yaşındaki engelli genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:05+0300
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Gaziantep Şahinbey'de, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.Arabayla zorla kaçırıldıCengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını söyledi.Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-icin-sorusturma-baslatildi-1107991328.html
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gaziantep, cinsel saldırı
gaziantep, cinsel saldırı
Gaziantep'te engelli genç kıza cinsel saldırı iddiası: 4 kişi gözaltında
Gaziantep'te 23 yaşındaki engelli genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Şahinbey'de, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.