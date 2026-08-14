https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html

'ABD MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının dörtte birini kaybetti'

'ABD MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının dörtte birini kaybetti'

Sputnik Türkiye

ABD medyasını yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu İran'la yaşanan çatışmalar sırasında MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının dörtte birini... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T00:06+0300

2026-08-14T00:06+0300

2026-08-14T00:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

i̇ran ordusu

mq-9 reaper i̇ha

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ABD ordusu İran'la yaşanan çatışmalar sırasında envanterindeki MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının yaklaşık dörtte birini kaybettiği bildirildi.Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin çatışma öncesinde 185 adet MQ-9 Reaper İHA'sı bulunuyordu. Bu araçlardan 45'i çatışmalar sırasında kaybedildi.MQ-9 Reaper'ların her birinin maliyeti, sahip oldukları sensör ve silah sistemlerine bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolar arasında değişiyor. Bu nedenle yaşanan kayıpların toplam maliyetinin 1.3 milyar doları aştığı belirtiliyor.Gazete ayrıca, MQ-9 Reaper'ların yavaş hareket etmeleri ve çoğunlukla alçak irtifada uçmaları nedeniyle İran ordusu ve Ortadoğu'daki müttefikleri açısından nispeten savunmasız hedefler haline geldiğini aktardı.

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abd, i̇ran, i̇ran ordusu, mq-9 reaper i̇ha