Milli Eğitim Bakanı Tekin'den YKS ve LGS açıklaması: Sınavlarla ilgili değişiklik mi var?
© AA / Utku UçrakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
© AA / Utku Uçrak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak." dedi.
'Öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak' bakış açısına katılmıyorum
Tekin, bu konuda iki farklı yaklaşımın bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki süreçte 'Öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak, her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek.' bakış açısına katılmıyorum, doğru olmadığını düşünüyorum. Eğitim ve öğretim süreçleri mutlaka form değiştirecek. Öğretmenlik ve okullardaki eğitim-öğretim süreçleri, öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrettikleri, öğrencilere rehberlik ettiği bir forma dönüşecek. Buraya dönüştüğü zaman öğrencilerin yapay zekadan herhangi bir ödevi ya da bir projeyi, senin tabirinle kolaycılıkla yapması da bir problem olmaktan çıkacak."
'Sınavla ilgili değişiklik yok'
Tekin, panelde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) nelerin değişip nelerin değişmeyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtladı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla YKS sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, ne Milli Eğitim Bakanlığının ne de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişikliğin bulunmadığını söyledi.
Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Şu an ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte. Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak."
Kendi öğrencilik dönemi ile bugünü karşılaştırması istenen Bakan Tekin, bunun anakronik olacağını, iki dönem arasında büyük farklılıkların bulunduğunu anlattı.
Bu dönemde rekabetin daha yoğun olduğuna dikkati çeken Tekin, "Mesela 50-60 kişilik sınıflarda değil de 20 kişilik sınıflar olsaydı daha mutlu olurdum. En azından bu olabilirdi, bunu yapabilirlerdi. Hani diğerleri teknolojik gelişmeler, yapamazdık zaten o zamanki hizmetle ama 20 kişilik sınıflar olabilirdi en azından." dedi.