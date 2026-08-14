https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/milli-egitim-bakani-tekinden-yks-ve-lgs-aciklamasi-sinavlarla-ilgili-degisiklik-mi-var-1108007650.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den YKS ve LGS açıklaması: Sınavlarla ilgili değişiklik mi var?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den YKS ve LGS açıklaması: Sınavlarla ilgili değişiklik mi var?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:29+0300

2026-08-14T13:29+0300

2026-08-14T13:29+0300

yaşam

yusuf tekin

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

liseye geçiş sistemi (lgs)

i̇stanbul

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak." dedi.'Öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak' bakış açısına katılmıyorumTekin, bu konuda iki farklı yaklaşımın bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:'Sınavla ilgili değişiklik yok'Tekin, panelde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) nelerin değişip nelerin değişmeyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtladı.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla YKS sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, ne Milli Eğitim Bakanlığının ne de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişikliğin bulunmadığını söyledi.Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:Kendi öğrencilik dönemi ile bugünü karşılaştırması istenen Bakan Tekin, bunun anakronik olacağını, iki dönem arasında büyük farklılıkların bulunduğunu anlattı.Bu dönemde rekabetin daha yoğun olduğuna dikkati çeken Tekin, "Mesela 50-60 kişilik sınıflarda değil de 20 kişilik sınıflar olsaydı daha mutlu olurdum. En azından bu olabilirdi, bunu yapabilirlerdi. Hani diğerleri teknolojik gelişmeler, yapamazdık zaten o zamanki hizmetle ama 20 kişilik sınıflar olabilirdi en azından." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/lgs-2-nakil-sonuclari-aciklandi-mi-saat-kacta-aciklanacak-1107998863.html

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yusuf tekin, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, liseye geçiş sistemi (lgs), i̇stanbul