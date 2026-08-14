https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/lgs-2-nakil-sonuclari-aciklandi-mi-saat-kacta-aciklanacak-1107998863.html

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen LGS 2. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları tamamlanan ikinci nakil yerleştirme... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T10:03+0300

2026-08-14T10:03+0300

2026-08-14T10:03+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

nakil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih ve yerleştirme sürecinde kritik viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 12 Ağustos tarihinde tamamlanan başvuruların ardından gözler doğrudan LGS 2. nakil sonuçları duyurusuna çevrildi. Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, MEB'in resmi internet adresini yoğun şekilde takip ediyor.Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? MEB ekranında gözler o saatteAdayların merakla beklediği yerleştirme neticeleri henüz sistem üzerinden erişime açılmadı. Bir önceki nakil sürecinde sonuçların sabah saat 10.00 itibarıyla duyurulduğu bilinirken, ikinci nakil sonuçları için de sistemin gün içinde, özellikle 10.00-11.00 saatleri aralığında aktif hale gelmesi öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr adresi üzerinden sonuç belgelerine ulaşabilecek.Yerleşemeyen öğrenciler i̇çin komisyon başvuruları başlıyorİkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam edecek. Takvime göre, boş kalan kontenjanlar için 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular kabul edilecek.Komisyonlar aracılığıyla yürütülecek son aşamanın ardından yerleştirme süreci 28 Ağustos 2026 tarihinde kesin olarak tamamlanacak ve lise kayıt maratonu noktalanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alihan-kuris-operasyonunda-bilinmeyen-detay-ortaya-cikti-gizli-bolmede-saklanirken-yakalandi-1107998384.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), nakil