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İsveç'te cezai sorumluluk yaşı 14'e düşürüldü

İsveç'te cezai sorumluluk yaşı 14'e düşürüldü

Sputnik Türkiye

İsveç Parlamentosu, özellikle ağır suçlar için cezai sorumluluk yaşının 14'e indirilmesini onayladı. Yeni düzenlemeyle cinayet, ağırlaştırılmış cinsel saldırı... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T09:59+0300

2026-08-14T09:59+0300

2026-08-14T09:59+0300

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İsveç Parlamentosu, cezai sorumluluk yaşının 14'e indirilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti. İsveç devlet yayıncısı SVT'nin haberine göre, düzenlemeyle 14 yaşındaki çocukların cinayet, ağırlaştırılmış tecavüz ve ağır silah suçları gibi özellikle ciddi suçlardan hapis cezası almasının önü açıldı.Düzenleme parlamentoda 281 oyla kabul edilirken, 66 milletvekili karşı oy kullandı. İki milletvekili ise oylamaya katılmadı.Hükümet ve İsveç Demokratları daha önce cezai sorumluluk yaşının 13'e indirilmesini istemiş ancak parlamentoda yeterli desteğin bulunmadığının belirlenmesi üzerine bu öneriden vazgeçmişti.İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson, düzenlemenin kabul edilmesini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.Aile birleşimi kuralları da sıkılaştırıldıParlamentonun olağanüstü oturumunda ayrıca aile birleşimine ilişkin daha sıkı koşullar getirilmesi ve birden fazla suçtan hüküm giyenlere uygulanan ceza indiriminin kaldırılması yönündeki düzenlemeler de kabul edildi.Aile birleşimine ilişkin düzenleme 176'ya karşı 171 oyla kabul edildi. Buna göre İsveç'te bulunan kişinin, aile bağı temelinde bir yakınının oturma izni alabilmesi için genel olarak en az iki yıldır oturma iznine sahip olması gerekecek.Parlamento ayrıca aynı oy dağılımıyla, birden fazla suçtan aynı anda hüküm giyen kişilere uygulanan ve ülkede "miktar indirimi" olarak bilinen ceza indiriminin kaldırılmasını da onayladı.Yeni düzenlemeyle birden fazla suçtan hüküm giyen kişilerin daha uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmasının önü açılacak.

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