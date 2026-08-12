Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html
Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza
Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi. Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T20:45+0300
2026-08-12T20:46+0300
türki̇ye
adana
çukurova
köpek
kedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103551522_0:98:837:569_1920x0_80_0_0_dd2b7f2c96ef74481983668e617be15d.jpg
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanmıştı. Paylaşımların üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na​​​​​​​ göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/dereden-su-icmisti-5-yasindaki-cocugun-bogazindan-suluk-cikti-1107956726.html
türki̇ye
adana
çukurova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103551522_0:19:837:647_1920x0_80_0_0_6685cbd0fd7f4a9a93379da758fdecdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, çukurova, köpek, kedi
adana, çukurova, köpek, kedi

Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza

20:45 12.08.2026 (güncellendi: 20:46 12.08.2026)
© AAkedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA
Abone ol
Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi. Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanmıştı.
Paylaşımların üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na​​​​​​​ göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.
Sülük - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
TÜRKİYE
Dereden su içmişti: 5 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı
18:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала