https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html
Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza
Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi. Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T20:45+0300
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Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanmıştı. Paylaşımların üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/dereden-su-icmisti-5-yasindaki-cocugun-bogazindan-suluk-cikti-1107956726.html
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adana, çukurova, köpek, kedi
Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza
20:45 12.08.2026 (güncellendi: 20:46 12.08.2026)
Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi. Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanmıştı.
Paylaşımların üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.