https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html

Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza

Sahipsiz kediyi öldüren köpeğini ağızlıksız gezdiren kadına 95 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi. Sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T20:45+0300

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türki̇ye

adana

çukurova

köpek

kedi

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Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanmıştı. Paylaşımların üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na​​​​​​​ göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/dereden-su-icmisti-5-yasindaki-cocugun-bogazindan-suluk-cikti-1107956726.html

türki̇ye

adana

çukurova

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