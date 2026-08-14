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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/iran-siber-savasta-abdyi-dize-getiriyor-1108013023.html
İran siber savaşta ABD’yi dize getiriyor
İran siber savaşta ABD’yi dize getiriyor
Sputnik Türkiye
Washington, siber saldırılardan sabotaj ve dezenformasyon aracı olarak çekinmeye alışkındı. Ancak Tahran daha da ileri gitti: İran'ın siber stratejisi artık... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T15:30+0300
2026-08-14T15:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İranlı uzmanlar, Temmuz ayında, telefon şebekelerinin küresel omurgasını oluşturan SS7 protokolündeki güvenlik açıklarından yararlanarak Ortadoğu'daki Amerikan askeri personelinin konumunu anlık olarak belirledi. Elde edilen bu veriler, füze ve İHA'ların hedefleme sistemlerine eş zamanlı olarak gönderildi.Ortada bariz bir sistemsel dönüşüm var. Gerilimin tırmanmasından bu yana İran, siber kabiliyetlerini hedefli bir şekilde tamamen taktiksel görevlerin çözümüne odakladı. Bu süreç; silahların yönlendirilmesini, hasar tespitini ve enformasyon desteğini içeriyor. Özetle siber saldırılar, sahadaki gerçek askeri çatışmalarla eş zamanlı olarak yürütülüyor.Aslında İran, ‘siber-ateş gücü entegrasyonu’ olarak adlandırılabilecek bir yapıyı hayata geçiriyor. Güvenliği ihlal edilen ağlar artık doğrudan hedef imha zincirinin bir parçası olmuş durumda. Dijital erişimin sadece saniyeler içinde fiziksel yıkıma dönüştürüldüğü bu süreç, yeni nesil hibrit savaşın ta kendisi.Pentagon için bu ciddi bir alarm zili. Geleneksel füzelere karşı savunma yapmayı öğrendiler ancak herhangi bir cep telefonunun veya sokak kamerasının bir hedef belirleyiciye dönüşebildiği bir sisteme karşı koymak, Washington'ın hazırlıksız yakalandığı bir sorun. ABD teknolojik altyapıda değil, stratejik esneklik konusunda geride kalıyor. İran ise modern çatışmalarda zaferin daha fazla uçak gemisine sahip olana değil, veriyi (baytları) zırh delici mühimmatlara en hızlı dönüştürene ait olduğunu somut bir şekilde kanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/zaharovadan-karadeniz-aciklamasi-turkiyeden-resmi-bir-oneri-almadik-1108010242.html
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i̇ran, abd, analiz, sputnik
i̇ran, abd, analiz, sputnik

İran siber savaşta ABD’yi dize getiriyor

15:30 14.08.2026 (güncellendi: 15:33 14.08.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran siber savaşta ABD’yi dize getiriyor
İran siber savaşta ABD’yi dize getiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Washington, siber saldırılardan sabotaj ve dezenformasyon aracı olarak çekinmeye alışkındı. Ancak Tahran daha da ileri gitti: İran'ın siber stratejisi artık yalnızca 'hacklemek ve ifşa etmekten' ibaret değil.
İranlı uzmanlar, Temmuz ayında, telefon şebekelerinin küresel omurgasını oluşturan SS7 protokolündeki güvenlik açıklarından yararlanarak Ortadoğu'daki Amerikan askeri personelinin konumunu anlık olarak belirledi. Elde edilen bu veriler, füze ve İHA'ların hedefleme sistemlerine eş zamanlı olarak gönderildi.
Ortada bariz bir sistemsel dönüşüm var. Gerilimin tırmanmasından bu yana İran, siber kabiliyetlerini hedefli bir şekilde tamamen taktiksel görevlerin çözümüne odakladı. Bu süreç; silahların yönlendirilmesini, hasar tespitini ve enformasyon desteğini içeriyor. Özetle siber saldırılar, sahadaki gerçek askeri çatışmalarla eş zamanlı olarak yürütülüyor.
Aslında İran, ‘siber-ateş gücü entegrasyonu’ olarak adlandırılabilecek bir yapıyı hayata geçiriyor. Güvenliği ihlal edilen ağlar artık doğrudan hedef imha zincirinin bir parçası olmuş durumda. Dijital erişimin sadece saniyeler içinde fiziksel yıkıma dönüştürüldüğü bu süreç, yeni nesil hibrit savaşın ta kendisi.
Pentagon için bu ciddi bir alarm zili. Geleneksel füzelere karşı savunma yapmayı öğrendiler ancak herhangi bir cep telefonunun veya sokak kamerasının bir hedef belirleyiciye dönüşebildiği bir sisteme karşı koymak, Washington'ın hazırlıksız yakalandığı bir sorun. ABD teknolojik altyapıda değil, stratejik esneklik konusunda geride kalıyor. İran ise modern çatışmalarda zaferin daha fazla uçak gemisine sahip olana değil, veriyi (baytları) zırh delici mühimmatlara en hızlı dönüştürene ait olduğunu somut bir şekilde kanıtlıyor.
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