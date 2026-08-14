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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/zaharovadan-karadeniz-aciklamasi-turkiyeden-resmi-bir-oneri-almadik-1108010242.html
Zaharova'dan Karadeniz açıklaması: Türkiye'den resmi bir öneri almadık
Zaharova'dan Karadeniz açıklaması: Türkiye'den resmi bir öneri almadık
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Karadeniz'de askeri eylemlere ara verilmesi yönündeki teklifine ilişkin açıklama yapan Zaharova, resmi bir teklif almadıklarını ve geçmişteki... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-14T14:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
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hakan fidan
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moskova
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Karadeniz'de askeri eylemlere ara verilmesi yönündeki teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan değerlendirmede Zaharova, Moskova'nın yabancı ortaklardan gelen barış girişimlerini her zaman dikkatle ele aldığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basına verdiği demeçte Rus ve Ukrayna tarafına Karadeniz'de moratoryum teklif edildiğini duyurmasına rağmen, bu girişimin koşullarını somutlaştıran resmi bir Türk başvurusu Rus tarafına resmi kanallarla ulaşmadı" ifadelerini kullandı.'Tahıl anlaşması örneği tekrarlanmayacak'Geçmişteki 'Karadeniz Girişimi' sürecini hatırlatan Zaharova, 2022-2023 yıllarındaki tek taraflı uygulamalara geri dönmenin mantıklı olmadığını vurguladı. Rus diplomat, "Sağladığımız insani koridor, Rus sivil ve askeri tesislerine karşı terör saldırıları düzenlemek için yaygın olarak kullanılırken, Rus tarım ürünleri yaptırımlar altında kalmaya devam etti. Bu durum nihayetinde Karadeniz Girişimi'nin son bulmasına yol açtı" diyerek Batı'nın ve Kiev yönetiminin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.Zaharova, Türkiye'nin önemli bir bölgesel aktör ve Karadeniz'de komşu bir ülke olduğunun da altını çizdi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki krizin taraflarına Karadeniz'deki saldırıları durdurmaları yönünde bir teklif ilettiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/lavrovdan-turkiyenin-karadeniz-teklifine-yanit-saldirilari-biz-baslatmadik-1108006717.html
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türkiye, hakan fidan, karadeniz, moskova, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
türkiye, hakan fidan, karadeniz, moskova, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Zaharova'dan Karadeniz açıklaması: Türkiye'den resmi bir öneri almadık

14:05 14.08.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Türkiye'nin Karadeniz'de askeri eylemlere ara verilmesi yönündeki teklifine ilişkin açıklama yapan Zaharova, resmi bir teklif almadıklarını ve geçmişteki Karadeniz Girişimi'ne benzer bir sürece izin vermeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Karadeniz'de askeri eylemlere ara verilmesi yönündeki teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan değerlendirmede Zaharova, Moskova'nın yabancı ortaklardan gelen barış girişimlerini her zaman dikkatle ele aldığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basına verdiği demeçte Rus ve Ukrayna tarafına Karadeniz'de moratoryum teklif edildiğini duyurmasına rağmen, bu girişimin koşullarını somutlaştıran resmi bir Türk başvurusu Rus tarafına resmi kanallarla ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

'Tahıl anlaşması örneği tekrarlanmayacak'

Geçmişteki 'Karadeniz Girişimi' sürecini hatırlatan Zaharova, 2022-2023 yıllarındaki tek taraflı uygulamalara geri dönmenin mantıklı olmadığını vurguladı.

Rus diplomat, "Sağladığımız insani koridor, Rus sivil ve askeri tesislerine karşı terör saldırıları düzenlemek için yaygın olarak kullanılırken, Rus tarım ürünleri yaptırımlar altında kalmaya devam etti. Bu durum nihayetinde Karadeniz Girişimi'nin son bulmasına yol açtı" diyerek Batı'nın ve Kiev yönetiminin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.

Zaharova, Türkiye'nin önemli bir bölgesel aktör ve Karadeniz'de komşu bir ülke olduğunun da altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki krizin taraflarına Karadeniz'deki saldırıları durdurmaları yönünde bir teklif ilettiklerini açıklamıştı.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Lavrov'dan Türkiye'nin Karadeniz teklifine yanıt: Saldırıları biz başlatmadık
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