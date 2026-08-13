https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-icin-sorusturma-baslatildi-1107991328.html

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T20:17+0300

2026-08-13T20:17+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın, darp edildiği, cep telefonunun gasbedildiği ve olay sırasında görüntülerinin kaydedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.Olayla bağlantılı B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alınmıştı.Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A’nın evine gittiklerini ve burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını öne sürdü. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savunan şüpheliler, Yazgan hakkında da şikayette bulundu.T.A’nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği görüntülerde, Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Şüpheliler, Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.NTV'nin haberine göre ise Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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