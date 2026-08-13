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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın, darp edildiği, cep telefonunun gasbedildiği ve olay sırasında görüntülerinin kaydedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.Olayla bağlantılı B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alınmıştı.Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A’nın evine gittiklerini ve burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını öne sürdü. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savunan şüpheliler, Yazgan hakkında da şikayette bulundu.T.A’nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği görüntülerde, Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Şüpheliler, Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.NTV'nin haberine göre ise Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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chp, son dakika, soruşturma
chp, son dakika, soruşturma

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

20:17 13.08.2026 (güncellendi: 21:24 13.08.2026)
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medyaCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medya
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın, darp edildiği, cep telefonunun gasbedildiği ve olay sırasında görüntülerinin kaydedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Olayla bağlantılı B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A’nın evine gittiklerini ve burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını öne sürdü. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savunan şüpheliler, Yazgan hakkında da şikayette bulundu.
T.A’nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği görüntülerde, Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Şüpheliler, Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.
NTV'nin haberine göre ise Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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