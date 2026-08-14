https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abdden-ukraynaya-askeri-sevkiyat-yari-yariya-dustu-1108016967.html

ABD’den Ukrayna’ya askeri sevkiyat yarı yarıya düştü

ABD’den Ukrayna’ya askeri sevkiyat yarı yarıya düştü

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi için hazırlanan resmi raporlar, Pentagon’un Ukrayna'ya doğrudan üreticiler üzerinden silah tedarik ettiği USAI programı kapsamındaki teslimatların... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T18:10+0300

2026-08-14T18:10+0300

2026-08-14T18:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Sputnik, ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) Kongre’ye sunduğu raporları inceledi.ABD’den Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların ana kanalı haline gelen Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamındaki sevkiyat temposunda ciddi bir düşüş yaşanıyor. ABD Kongresi’ne sunulan ve analiz edilen raporlara göre, Pentagon’un Amerikan savunma sanayi şirketleriyle daha önce imzaladığı sözleşmelerin uygulanma hızı yüzde 55 oranında yavaşladı.32.5 milyar doların 13,5 milyarı beklemedeUSAI programı kapsamında Pentagon, Ukrayna için gerekli silah ve mühimmatı kendi stoklarından vermek yerine doğrudan savunma yüklenicilerine sipariş ediyor. Programın başladığı 2022 yılından bu yana ABD Kongresi bu kaleme toplam 32.49 milyar dolar tahsis etti.Mart ayı sonu itibarıyla Pentagon bu kaynağın neredeyse tamamı için sözleşme imzalamış olsa da, üreticilere yapılan ödeme miktarı 19 milyar dolarda kaldı. İmzalanan sözleşmeler kapsamındaki 13.5 milyar dolarlık sipariş de hâlen üretim ve teslimat aşamasında bekliyor.Aylık ödemeler 587 milyon dolardan 265 milyon dolara gerilediTeslimat temposundaki yavaşlama, Pentagon’un yüklenici firmalara yaptığı aylık ödeme raporlarına da yansıdı:Ödemelerin teslim alınan ürünlere, tamamlanan işlere ve tazmin edilen maliyetlere göre yapılması sebebiyle; finansmandaki bu gerileme sipariş iptallerini değil, mevcut siparişlerin üretim ve teslimat süreçlerindeki yavaşlamayı gösteriyor.Ukrayna için ana tedarik kanalı tıkandıABD’nin Ocak 2025’ten bu yana kendi ordu stoklarından doğrudan yeni bir askeri sevkiyat paketi açıklamamış olması, USAI programını Kiev yönetimi için Amerikan silahlarına erişimdeki ana kanal haline getirmişti. Üretim süreçlerindeki bu yavaşlama, Ukrayna ordusunun uzun vadeli mühimmat ve teçhizat tedarikini doğrudan etkiliyor.Rusya: Batı’nın Kiev’e silah sevkiyatı küresel güvenliği tehdit ediyorBatılı ülkelerin Kiev rejimini destekleyerek Ukraynalı savaşçıların Rusya vatandaşlarına karşı düzenlediği terör saldırılarına göz yumduğu, Rus yetkililer tarafından sıkça dile getirilmektedir.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik etmesini çatışmaya doğrudan katılım olarak nitelendirmiştir. Putin, bu tür adımların uluslararası ilişkilere zarar verdiğini ve küresel güvenliği dinamitlediğini belirtmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alman-basinindan-ukrayna-analizi-buyuk-sehirler-kisin-yasanmaz-hale-gelebilir-1108016670.html

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