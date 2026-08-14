https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alman-basinindan-ukrayna-analizi-buyuk-sehirler-kisin-yasanmaz-hale-gelebilir-1108016670.html
Alman basınından Ukrayna analizi: ‘Büyük şehirler kışın yaşanmaz hale gelebilir’
Alman basınından Ukrayna analizi: ‘Büyük şehirler kışın yaşanmaz hale gelebilir’
Sputnik Türkiye
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, Ukrayna’da giderek derinleşen enerji krizine dikkat çekerek kış aylarında büyük şehirlerin yaşanamaz... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:50+0300
2026-08-14T17:50+0300
2026-08-14T17:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
enerji
kış
doğalgaz
kömür
berliner zeitung
vladimir zelenskiy
nikolay azarov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_0:65:1157:716_1920x0_80_0_0_08260710a67b9662412a6b26db174365.png
Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi enerji altyapısındaki tablo ağırlaşıyor. Alman Berliner Zeitung gazetesinin analizine göre, 2022 yılından bu yana ülkenin elektrik üretim kapasitesi 60 GW seviyesinden 12 GW seviyesine düşerek neredeyse 5 kat azaldı.Halihazırda 5-6 GW civarında olan mevcut enerji açığının, soğuk havanın bastırmasıyla birlikte iki katına çıkabileceği belirtiliyor.‘Dairelerin içinde buz tuttu’Gazete, geçtiğimiz kış Kiev’deki konutlarda sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğünü ve evlerin içinde adeta buz kütlelerinin oluştuğunu hatırlatarak, bu kış şartların çok daha ağır geçebileceğini vurguladı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkeyi "çok zor bir kışın" beklediğini kabul etmişti.Doğalgaz ve kömür rezervleri alarm veriyorEski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ülkenin gaz ve kömür stoku açısından kışa kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.Uzmanların ve resmi verilerin hesaplamalarına göre durum şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-askeri-uzmandan-ukraynadaki-limanlar-analizi-kievin-son-su-yolu-lojistigi-kesiliyor-1108015763.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100982395_59:0:1099:780_1920x0_80_0_0_083ee51e94e13ae937c56dd0802b51a0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, enerji, kış, doğalgaz, kömür, berliner zeitung, vladimir zelenskiy, nikolay azarov
ukrayna, enerji, kış, doğalgaz, kömür, berliner zeitung, vladimir zelenskiy, nikolay azarov
Alman basınından Ukrayna analizi: ‘Büyük şehirler kışın yaşanmaz hale gelebilir’
17:50 14.08.2026 (güncellendi: 17:51 14.08.2026)
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, Ukrayna’da giderek derinleşen enerji krizine dikkat çekerek kış aylarında büyük şehirlerin yaşanamaz hale gelebileceğini yazdı. Gazete, ülkedeki enerji açığının önümüzdeki aylarda iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi enerji altyapısındaki tablo ağırlaşıyor. Alman Berliner Zeitung gazetesinin analizine göre, 2022 yılından bu yana ülkenin elektrik üretim kapasitesi 60 GW seviyesinden 12 GW seviyesine düşerek neredeyse 5 kat azaldı.
Halihazırda 5-6 GW civarında olan mevcut enerji açığının, soğuk havanın bastırmasıyla birlikte iki katına çıkabileceği belirtiliyor.
‘Dairelerin içinde buz tuttu’
Gazete, geçtiğimiz kış Kiev’deki konutlarda sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğünü ve evlerin içinde adeta buz kütlelerinin oluştuğunu hatırlatarak, bu kış şartların çok daha ağır geçebileceğini vurguladı.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkeyi "çok zor bir kışın" beklediğini kabul etmişti.
Doğalgaz ve kömür rezervleri alarm veriyor
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ülkenin gaz ve kömür stoku açısından kışa kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.
Uzmanların ve resmi verilerin hesaplamalarına göre durum şöyle:
Doğalgaz:
Ukrayna, kışı sorunsuz geçirmek için gereken minimum 13.2 milyar
metreküp doğalgaz hedefine karşın, yıl ortası itibarıyla depolarında yalnızca 7 milyar
metreküp gaz biriktirebildi.
Kömür:
Mevcut 2.2 milyon
tonluk
termik kömür rezervinin yalnızca yaz ve sonbahar aylarını idare etmeye yeteceği, kış için yetersiz kalacağı belirtiliyor.