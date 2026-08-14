https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alman-basinindan-ukrayna-analizi-buyuk-sehirler-kisin-yasanmaz-hale-gelebilir-1108016670.html

Alman basınından Ukrayna analizi: ‘Büyük şehirler kışın yaşanmaz hale gelebilir’

Alman basınından Ukrayna analizi: ‘Büyük şehirler kışın yaşanmaz hale gelebilir’

Sputnik Türkiye

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, Ukrayna’da giderek derinleşen enerji krizine dikkat çekerek kış aylarında büyük şehirlerin yaşanamaz... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:50+0300

2026-08-14T17:50+0300

2026-08-14T17:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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enerji

kış

doğalgaz

kömür

berliner zeitung

vladimir zelenskiy

nikolay azarov

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Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi enerji altyapısındaki tablo ağırlaşıyor. Alman Berliner Zeitung gazetesinin analizine göre, 2022 yılından bu yana ülkenin elektrik üretim kapasitesi 60 GW seviyesinden 12 GW seviyesine düşerek neredeyse 5 kat azaldı.Halihazırda 5-6 GW civarında olan mevcut enerji açığının, soğuk havanın bastırmasıyla birlikte iki katına çıkabileceği belirtiliyor.‘Dairelerin içinde buz tuttu’Gazete, geçtiğimiz kış Kiev’deki konutlarda sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğünü ve evlerin içinde adeta buz kütlelerinin oluştuğunu hatırlatarak, bu kış şartların çok daha ağır geçebileceğini vurguladı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkeyi "çok zor bir kışın" beklediğini kabul etmişti.Doğalgaz ve kömür rezervleri alarm veriyorEski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ülkenin gaz ve kömür stoku açısından kışa kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.Uzmanların ve resmi verilerin hesaplamalarına göre durum şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-askeri-uzmandan-ukraynadaki-limanlar-analizi-kievin-son-su-yolu-lojistigi-kesiliyor-1108015763.html

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ukrayna, enerji, kış, doğalgaz, kömür, berliner zeitung, vladimir zelenskiy, nikolay azarov