https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/50-yillik-gizem-cozuluyor-mu-fizikciler-maddenin-sirrina-dair-guclu-kanit-buldu-1108015525.html

50 yıllık gizem çözülüyor mu? Fizikçiler maddenin sırrına dair güçlü kanıt buldu

50 yıllık gizem çözülüyor mu? Fizikçiler maddenin sırrına dair güçlü kanıt buldu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, proton ve nötron gibi atom çekirdeğinin temel parçacıklarının özelliklerini açıklayan ve 1970'lerden bu yana tartışılan bir teoriye ilişkin... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:01+0300

2026-08-14T17:01+0300

2026-08-14T17:01+0300

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Fizikçiler, maddenin temel yapı taşlarından protonların özelliklerini açıklamaya yardımcı olabilecek ve yaklaşık 50 yıldır tartışılan bir teoriye ilişkin önemli kanıt elde etti.Science dergisinde yayımlanan araştırmada, proton ve nötron gibi parçacıklarda "baryon sayısı" olarak adlandırılan temel özelliğin nasıl taşındığı incelendi.Baryon sayısı, proton ve nötron gibi baryonları antimaddeden ayırt etmeye yardımcı olan temel özelliklerden biri olarak kabul ediliyor. Protonların son derece kararlı olması da bu özelliğin korunmasıyla yakından ilişkili.Maddenin temel yapı taşlarını ne bir arada tutuyor?Protonlar ve nötronlar, kuark adı verilen daha küçük parçacıklardan oluşuyor. Bu kuarkları bir arada tutan kuvvet ise gluonlar tarafından taşınıyor. Gluonlar, basitçe parçacıkları bir arada tutan "yapıştırıcı" görevi gören parçacıklar olarak düşünülebilir.Fizikçiler uzun süredir baryon sayısının proton ve nötronları oluşturan üç temel kuark tarafından mı taşındığını, yoksa gluonların oluşturduğu farklı bir yapıdan mı kaynaklandığını tartışıyor.1970'lerde ortaya atılan "baryon bağlantısı" (baryon junction) teorisine göre, gluonlar parçacığın içinde Y harfine benzeyen bir yapı oluşturuyor ve baryon sayısını taşıyan temel yapı bu bağlantı oluyor.Bu teoriyi test etmek ise şimdiye kadar oldukça zordu. Çünkü söz konusu yapının üç ucu proton veya nötrondaki kuarklara bağlandığı için iki farklı açıklamayı deneysel olarak birbirinden ayırmak kolay değildi.Parçacıklar neredeyse ışık hızında çarpıştırıldıAraştırmacılar, ABD'nin New York eyaletindeki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı'nda (RHIC) gerçekleştirilen yüksek enerjili parçacık çarpışmalarının verilerini analiz etti.STAR İşbirliği adı verilen büyük araştırma ekibi, farklı türlerdeki çarpışmalardan elde edilen sonuçları bilgisayar modelleriyle karşılaştırdı.Deneylerde özellikle kuarkların elektrik yükü taşıması, baryon bağlantısının ise elektrik yükünün bulunmaması arasındaki farktan yararlanıldı.Araştırmacılar, çarpışmalar sırasında baryonların elektrik yükünden daha uzağa taşındığını gözlemledi. Bu sonuç, baryon sayısının elektrik yüklü kuarklardan ziyade elektrik yükü taşımayan gluon yapısıyla taşındığı fikrini destekledi.Altın atomlarının çekirdekleriyle ışık parçacıklarının etkileşiminin incelendiği başka deneyler de benzer sonuçlar verdi.Bulgular kesin kanıt anlamına gelmiyorAraştırmacılar, elde edilen sonuçların baryon sayısının yalnızca temel kuarklar tarafından taşındığını savunan görüşü zayıflattığını belirtti.Bununla birlikte bilim insanları, sonuçların mekanizmanın doğrudan ve kesin bir ölçümünü sağlamadığı konusunda da uyarıyor. Daha fazla deney ve araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.Yeni bulguların doğrulanması halinde, araştırma yalnızca proton ve nötronların nasıl yapılandığının anlaşılmasına değil, evrende neden maddeden antimaddeden daha fazla bulunduğu gibi temel soruların çözülmesine de katkı sağlayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/duvara-gizlenmis-sandiktan-9-milyon-euroluk-altin-cikti-hazine-avcilari-bolgeye-akin-etti-1108011442.html

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