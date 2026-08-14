https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/duvara-gizlenmis-sandiktan-9-milyon-euroluk-altin-cikti-hazine-avcilari-bolgeye-akin-etti-1108011442.html

Duvara gizlenmiş sandıktan 9 milyon euroluk altın çıktı: Hazine avcıları bölgeye akın etti

Duvara gizlenmiş sandıktan 9 milyon euroluk altın çıktı: Hazine avcıları bölgeye akın etti

Sputnik Türkiye

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat yapılan eski bir binanın duvarına gizlenmiş sandıkta yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın külçe ve sikke bulundu... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T14:46+0300

2026-08-14T14:46+0300

2026-08-14T14:46+0300

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hazine avı

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Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat çalışmaları sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu.Belçika basınında yer alan haberlere göre, Flaman Bölgesi'ndeki Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski bir binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken gizlenmiş bir sandık keşfetti.İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandığın içinden çok sayıda altın külçe ve sikke çıktı. İşçilerin durumu bina sahibi CAW'a ve güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından altınlara el konularak güvenli bir yere götürüldü.9 milyon euroluk altının sahibi kim?Doğu Flandre Savcılığı, hazinenin kime ait olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında altınların binaya ne zaman ve kim tarafından gizlendiği ile yasal yollarla elde edilip edilmediği araştırılıyor.Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki altının nihai sahibinin kim olacağı ise henüz bilinmiyor.'Hazine avcıları' bölgeye akın ettiAltınların bulunduğu haberinin yayılmasının ardından çok sayıda kişi bölgeye gelerek kendilerinin de değerli eşya bulabileceği umuduyla altın aramaya başladı.Yetkililer ise bulunan hazinenin geçmişi ve mülkiyetiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dev-kuyumculuk-sirketine-sahte-altin-suclamasi-cinko-ve-bakiri-isleyerek-altin-gorunumu-verdikleri-1108009087.html

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