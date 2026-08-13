https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sosyal-medya-platformu-husilerin-askeri-sozcusu-yahya-serinin-hesabini-askiya-aldi-1107971020.html
Sosyal medya platformu, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin hesabını askıya aldı
Sosyal medya platformu, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin hesabını askıya aldı
Sputnik Türkiye
ABD merkezli sosyal medya platformu X, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin 121 bin 500 takipçili hesabını askıya aldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T10:53+0300
2026-08-13T10:53+0300
2026-08-13T10:53+0300
dünya
ortadoğu
husiler
kızıldeniz
suudi arabistan
yemen
x
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ABD merkezli sosyal medya platformu X, Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin platformdaki hesabını askıya aldı.Seri'nin 121 bin 500 takipçili hesabına erişmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı.Seri'nin hesabı, Husilerin Babulmendeb ve Kızıldeniz'deki saldırılarının yanı sıra Suudi Arabistan ve Yemen ordusuna yönelik saldırılarını duyurmak için kullandığı başlıca mecralardan biri olarak biliniyordu.Husiler Sana'nın kontrolünü elinde tutuyorHusiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrol ediyor.Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'de ülke genelinde varılan ateşkesten bu yana görece sakin bir dönem yaşanıyordu.Husilerin kontrolündeki Sana'daki havaalanı pistine, İran'dan gelen bir uçağı engellemek amacıyla 13 Temmuz'da hava saldırısı düzenlenmişti.Husiler, saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak bu ülkenin güneybatısındaki Abha Havalimanı'na saldırmış, Kızıldeniz ve Babulmendeb'i Suudi gemilerinin geçişine kapattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
kızıldeniz
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ortadoğu, husiler, kızıldeniz, suudi arabistan, yemen, x
ortadoğu, husiler, kızıldeniz, suudi arabistan, yemen, x
Sosyal medya platformu, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin hesabını askıya aldı
ABD merkezli sosyal medya platformu X, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin 121 bin 500 takipçili hesabını askıya aldı.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin platformdaki hesabını askıya aldı.
Seri'nin 121 bin 500 takipçili hesabına erişmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı.
Seri'nin hesabı, Husilerin Babulmendeb ve Kızıldeniz'deki saldırılarının yanı sıra Suudi Arabistan ve Yemen ordusuna yönelik saldırılarını duyurmak için kullandığı başlıca mecralardan biri olarak biliniyordu.
Husiler Sana'nın kontrolünü elinde tutuyor
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrol ediyor.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'de ülke genelinde varılan ateşkesten bu yana görece sakin bir dönem yaşanıyordu.
Husilerin kontrolündeki Sana'daki havaalanı pistine, İran'dan gelen bir uçağı engellemek amacıyla 13 Temmuz'da hava saldırısı düzenlenmişti.
Husiler, saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak bu ülkenin güneybatısındaki Abha Havalimanı'na saldırmış, Kızıldeniz ve Babulmendeb'i Suudi gemilerinin geçişine kapattığını duyurmuştu.