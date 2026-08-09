https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-aramco-rafinerisini-hedef-aldiklarini-duyurdular-1107873489.html
Husiler kritik Aramco rafinerisini vurdu, Suudi Arabistan'dan açıklama
Husiler kritik Aramco rafinerisini vurdu, Suudi Arabistan'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını ve tesisin vurulduğunu duyurdu, ajanslara... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T10:44+0300
2026-08-09T10:44+0300
2026-08-09T15:41+0300
ortadoğu
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saudi aramco
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti. Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.Yemen devlet televizyonu SABA'da yer alan habere göre, Husiler, daha sonra El-Muha Limanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldı. Yemen basınına göre 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.Suudi Arabistan’dan açıklamaSuudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Husilerin Suudi Arabistan'a ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.BMGK üyeleri açıklamada ayrıca, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin onayı olmaksızın 3 Temmuz'da Sana Havalimanı'na, Suudi Arabistan tarafından yapıldığı belirtilen 13 Temmuz'da ise Hudeyde Havalimanı'na uçakların iniş yapmasını kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-3lu-savunma-anlasmasi-imzalanacak-1107843656.html
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ortadoğu, suudi arabistan, cizan, saudi aramco, aramco, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Husiler kritik Aramco rafinerisini vurdu, Suudi Arabistan'dan açıklama
10:44 09.08.2026 (güncellendi: 15:41 09.08.2026)
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını ve tesisin vurulduğunu duyurdu, ajanslara hasardan görüntüler geldi. Suudi Arabistan dışişleri bakanlığı açıklama yaptı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.
Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti. Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.
Yemen devlet televizyonu SABA'da yer alan habere göre, Husiler, daha sonra El-Muha Limanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldı. Yemen basınına göre 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan’dan açıklama
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Husilerin Suudi Arabistan'a ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Bakanlık ayrıca, “bölgenin güvenlik ve istikrarını, deniz ulaşımının güvenliğini ve küresel ticareti tehdit eden, Yemen'de barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabaları sekteye uğratan eylem ve ihlallere karşı uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesi yönünde çağrı yaptıklarını” belirtti.
BMGK üyeleri açıklamada ayrıca, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin onayı olmaksızın 3 Temmuz'da Sana Havalimanı'na, Suudi Arabistan tarafından yapıldığı belirtilen 13 Temmuz'da ise Hudeyde Havalimanı'na uçakların iniş yapmasını kınamıştı.