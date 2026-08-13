https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-ordusu-ukraynanin-liman-altyapisina-yonelik-saldirilara-devam-ediyor-1107989016.html
Rus ordusu Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor
Rus ordusu Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik nokta atışı saldırıların sürdüğünü belirtti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:38+0300
2026-08-13T18:38+0300
2026-08-13T18:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
nikolayev
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107988859_0:164:874:655_1920x0_80_0_0_bd3fda13e14ec2f0575ed41aaf48d0c2.png
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin lojistik ve operasyonel faaliyetlerinde kullanılan liman altyapılarına ve deniz gemilerine yönelik hava ve füze saldırılarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.Açıklamada, son operasyonlarda Rus Hava Kuvvetleri ve insansız hava aracı (İHA) birliklerinin hedef aldığı stratejik noktalar şu şekilde sıralandı:‘Amaç askeri ve ekonomik potansiyeli düşürmek’Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen operasyonların temel amacının Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bir kez daha vurguladı.Açıklamada ayrıca, bu saldırılarda yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile taarruz İHA'larının kullanıldığı, bu mühimmatların hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna genelindeki tüm hedefleri imha edebilecek kapasitede olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-ve-ukrayna-yeni-sivil-takasi-gerceklestirdi--1107988548.html
rusya
ukrayna
odessa
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107988859_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_b74a66cbd1eb95193a74cfe3dea19e1a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus ordusu Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik nokta atışı saldırıların sürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin lojistik ve operasyonel faaliyetlerinde kullanılan liman altyapılarına ve deniz gemilerine yönelik hava ve füze saldırılarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada, son operasyonlarda Rus Hava Kuvvetleri ve insansız hava aracı (İHA) birliklerinin hedef aldığı stratejik noktalar şu şekilde sıralandı:
Oçakov Limanı:
Nikolayev bölgesindeki Oçakov Limanı'nda bulunan Ukrayna’ya ait bir devriye botu vurularak etkisiz hale getirildi.
Yakıt ve lojistik tesisleri:
Askeri sevkiyatlarda ve yük indirme işlemlerinde kullanılan kritik ekipmanlar ile akaryakıt (yakıt ve yağ) depolama tankları hedef alındı.
‘Amaç askeri ve ekonomik potansiyeli düşürmek’
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen operasyonların temel amacının Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bir kez daha vurguladı.
Açıklamada ayrıca, bu saldırılarda yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile taarruz İHA'larının kullanıldığı, bu mühimmatların hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna genelindeki tüm hedefleri imha edebilecek kapasitede olduğu ifade edildi.