https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-ordusu-ukraynanin-liman-altyapisina-yonelik-saldirilara-devam-ediyor-1107989016.html

Rus ordusu Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor

Rus ordusu Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılara devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik nokta atışı saldırıların sürdüğünü belirtti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T18:38+0300

2026-08-13T18:38+0300

2026-08-13T18:38+0300

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin lojistik ve operasyonel faaliyetlerinde kullanılan liman altyapılarına ve deniz gemilerine yönelik hava ve füze saldırılarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.Açıklamada, son operasyonlarda Rus Hava Kuvvetleri ve insansız hava aracı (İHA) birliklerinin hedef aldığı stratejik noktalar şu şekilde sıralandı:‘Amaç askeri ve ekonomik potansiyeli düşürmek’Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen operasyonların temel amacının Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bir kez daha vurguladı.Açıklamada ayrıca, bu saldırılarda yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile taarruz İHA'larının kullanıldığı, bu mühimmatların hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna genelindeki tüm hedefleri imha edebilecek kapasitede olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-ve-ukrayna-yeni-sivil-takasi-gerceklestirdi--1107988548.html

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rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri