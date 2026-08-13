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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-ve-ukrayna-yeni-sivil-takasi-gerceklestirdi--1107988548.html
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Москва ve Kiev, Belarus’ta yaptıkları organizasyonla sivil vatandaşların karşılıklı takasını gerçekleştirdi. Takas kapsamında 8 Rus ve 7 Ukrayna vatandaşı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:24+0300
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ukrayna
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Rusya ile Ukrayna arasında sivillerin takası devam ediyor. Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı bilgilere göre, iki ülke Belarus topraklarında yeni bir sivil takası gerçekleştirdi.Prosedür, Belarus’un ‘Novaya Guta’ sınır kapısında yürütüldü. Güvenli geçişin sağlanması amacıyla takas alanında Belarus’a ait ambulans ekipleri ve sağlık personelleri hazır bulunduruldu.Süreç sonucunda 8 Rus vatandaşı Rusya'ya, 7 Ukrayna vatandaşı da Ukrayna'ya teslim edildi.İkinci sivil takasıİki ülke arasındaki bir önceki sivil takası 27 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. O dönem yapılan takasta Kiev yönetimi; 5’i Kursk bölgesinden, 2’si de diğer bölgelerden olmak üzere toplam 7 Rus vatandaşını teslim etmiş, Ukrayna tarafına da aynı sayıda kişi iade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kremlinden-seyir-serbestisi-uyarisi-denizdeki-provokasyonlara-rusya-nasil-bir-karsilik-verir-1107986827.html
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rusya, belarus, ukrayna, takas, esir takası, sivil
rusya, belarus, ukrayna, takas, esir takası, sivil

Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi

18:24 13.08.2026
© Fotoğraf : BeltaRusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Belta
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Москва ve Kiev, Belarus’ta yaptıkları organizasyonla sivil vatandaşların karşılıklı takasını gerçekleştirdi. Takas kapsamında 8 Rus ve 7 Ukrayna vatandaşı ülkelerine döndü.
Rusya ile Ukrayna arasında sivillerin takası devam ediyor. Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı bilgilere göre, iki ülke Belarus topraklarında yeni bir sivil takası gerçekleştirdi.
Prosedür, Belarus’un ‘Novaya Guta’ sınır kapısında yürütüldü. Güvenli geçişin sağlanması amacıyla takas alanında Belarus’a ait ambulans ekipleri ve sağlık personelleri hazır bulunduruldu.
Süreç sonucunda 8 Rus vatandaşı Rusya'ya, 7 Ukrayna vatandaşı da Ukrayna'ya teslim edildi.

İkinci sivil takası

İki ülke arasındaki bir önceki sivil takası 27 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. O dönem yapılan takasta Kiev yönetimi; 5’i Kursk bölgesinden, 2’si de diğer bölgelerden olmak üzere toplam 7 Rus vatandaşını teslim etmiş, Ukrayna tarafına da aynı sayıda kişi iade edilmişti.
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