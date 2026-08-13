https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-ve-ukrayna-yeni-sivil-takasi-gerceklestirdi--1107988548.html
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Москва ve Kiev, Belarus’ta yaptıkları organizasyonla sivil vatandaşların karşılıklı takasını gerçekleştirdi. Takas kapsamında 8 Rus ve 7 Ukrayna vatandaşı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:24+0300
2026-08-13T18:24+0300
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Rusya ile Ukrayna arasında sivillerin takası devam ediyor. Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı bilgilere göre, iki ülke Belarus topraklarında yeni bir sivil takası gerçekleştirdi.Prosedür, Belarus’un ‘Novaya Guta’ sınır kapısında yürütüldü. Güvenli geçişin sağlanması amacıyla takas alanında Belarus’a ait ambulans ekipleri ve sağlık personelleri hazır bulunduruldu.Süreç sonucunda 8 Rus vatandaşı Rusya'ya, 7 Ukrayna vatandaşı da Ukrayna'ya teslim edildi.İkinci sivil takasıİki ülke arasındaki bir önceki sivil takası 27 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. O dönem yapılan takasta Kiev yönetimi; 5’i Kursk bölgesinden, 2’si de diğer bölgelerden olmak üzere toplam 7 Rus vatandaşını teslim etmiş, Ukrayna tarafına da aynı sayıda kişi iade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kremlinden-seyir-serbestisi-uyarisi-denizdeki-provokasyonlara-rusya-nasil-bir-karsilik-verir-1107986827.html
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rusya, belarus, ukrayna, takas, esir takası, sivil
rusya, belarus, ukrayna, takas, esir takası, sivil
Rusya ve Ukrayna yeni sivil takası gerçekleştirdi
Москва ve Kiev, Belarus’ta yaptıkları organizasyonla sivil vatandaşların karşılıklı takasını gerçekleştirdi. Takas kapsamında 8 Rus ve 7 Ukrayna vatandaşı ülkelerine döndü.
Rusya ile Ukrayna arasında sivillerin takası devam ediyor. Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı bilgilere göre, iki ülke Belarus topraklarında yeni bir sivil takası gerçekleştirdi.
Prosedür, Belarus’un ‘Novaya Guta’ sınır kapısında yürütüldü. Güvenli geçişin sağlanması amacıyla takas alanında Belarus’a ait ambulans ekipleri ve sağlık personelleri hazır bulunduruldu.
Süreç sonucunda 8 Rus vatandaşı Rusya'ya, 7 Ukrayna vatandaşı da Ukrayna'ya teslim edildi.
İki ülke arasındaki bir önceki sivil takası 27 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. O dönem yapılan takasta Kiev yönetimi; 5’i Kursk bölgesinden, 2’si de diğer bölgelerden olmak üzere toplam 7 Rus vatandaşını teslim etmiş, Ukrayna tarafına da aynı sayıda kişi iade edilmişti.