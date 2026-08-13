https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1107977933.html

Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass'ta Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:57+0300

2026-08-13T12:57+0300

2026-08-13T12:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kayıp

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Merkez Askeri Grunu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.410 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son bir günde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan altyapı tesislerini, ayrıca İHA montaj atölyelerini ve depolama alanlarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 1.150 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/harkovda-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-engellendi-1107943733.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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