https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1107977933.html
Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass'ta Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T12:57+0300
2026-08-13T12:57+0300
2026-08-13T12:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Merkez Askeri Grunu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.410 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son bir günde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan altyapı tesislerini, ayrıca İHA montaj atölyelerini ve depolama alanlarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 1.150 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/harkovda-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-engellendi-1107943733.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kayıp
Rus ordusu kararlılıkla ilerliyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass'ta Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Merkez Askeri Grunu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.410 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son bir günde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan altyapı tesislerini, ayrıca İHA montaj atölyelerini ve depolama alanlarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Amerikan yapımı HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 1.150 uçak tipi İHA önledi.