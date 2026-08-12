https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/harkovda-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-engellendi-1107943733.html

Harkov’da bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde: Binden fazla Ukrayna İHA’sı engellendi

Harkov’da bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde: Binden fazla Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde bir yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:03+0300

2026-08-12T13:03+0300

2026-08-12T13:09+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi’nde Vodyanoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.345 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da bir askeri hava üssünü, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri ve 159 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait bir devriye gemisi ile 8 insansız hücumbot imha edildi.Rus hava savunma güçleri de 6 güdümlü uçak bombasını, 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 5 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzeyi ve 1.061 uçak tipi İHA’yı düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html

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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)