https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-gemilerine-yonelik-saldiri-anglo-sakson-ekseni-ve-nato-imzali-organize-bir-teror-sucudur-1107984979.html

‘Rus gemilerine yönelik saldırı, Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize bir terör suçudur’

‘Rus gemilerine yönelik saldırı, Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize bir terör suçudur’

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Modabber, Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimlerini Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize terör... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T16:05+0300

2026-08-13T16:05+0300

2026-08-13T16:05+0300

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimleri yorumladı."Anglo-Sakson ekseni ve NATO'nun açık sularda Rus gemilerine saldırarak giriştiği yeni macera, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve çeşitli ülkelerin gemilerinin okyanus, deniz ve göllerin açık sularında seyrüsefer serbestisi hakkının açık bir ihlalidir" diye konuşan Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Rus hükümetinin, elindki tüm araçları kullanarak her türlü misilleme eylemini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Bu, Rusya'nın meşru öz savunma hakkı ve suç teşkil eden terör saldırılarına doğal bir yanıt olur" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html

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