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‘Rus gemilerine yönelik saldırı, Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize bir terör suçudur’
‘Rus gemilerine yönelik saldırı, Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize bir terör suçudur’
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Modabber, Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimlerini Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize terör... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T16:05+0300
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimleri yorumladı."Anglo-Sakson ekseni ve NATO'nun açık sularda Rus gemilerine saldırarak giriştiği yeni macera, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve çeşitli ülkelerin gemilerinin okyanus, deniz ve göllerin açık sularında seyrüsefer serbestisi hakkının açık bir ihlalidir" diye konuşan Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Rus hükümetinin, elindki tüm araçları kullanarak her türlü misilleme eylemini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Bu, Rusya'nın meşru öz savunma hakkı ve suç teşkil eden terör saldırılarına doğal bir yanıt olur" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html
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abd, i̇ran, rusya, nato, batı, yorum
abd, i̇ran, rusya, nato, batı, yorum

‘Rus gemilerine yönelik saldırı, Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize bir terör suçudur’

16:05 13.08.2026
© Sputnik / Владимир ПесняSovkomflot Rus gemisi
Sovkomflot Rus gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Sputnik / Владимир Песня
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Modabber, Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimlerini Anglo-Sakson ekseni ve NATO imzalı organize terör suçu olarak nitelendirdi.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya ile bağlantılı ticari gemilere el koyma girişimleri yorumladı.
"Anglo-Sakson ekseni ve NATO'nun açık sularda Rus gemilerine saldırarak giriştiği yeni macera, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve çeşitli ülkelerin gemilerinin okyanus, deniz ve göllerin açık sularında seyrüsefer serbestisi hakkının açık bir ihlalidir" diye konuşan Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu eylem, uluslararası yasaların ve sözleşmelerin Batı için sadece slogan ve propaganda olduğunu bir kez daha kanıtlayan organize bir terör suçu olarak değerlendirilebilir.

İranlı uzman, "Rus hükümetinin, elindki tüm araçları kullanarak her türlü misilleme eylemini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Bu, Rusya'nın meşru öz savunma hakkı ve suç teşkil eden terör saldırılarına doğal bir yanıt olur" vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek
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