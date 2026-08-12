Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek

“Bazı ülkelerin yönetimlerinin, uluslararası deniz hukukunu çiğneyerek sivil ve barışçıl ticaret gemilerimizin hareketini kısıtlamaya çalıştığını görüyoruz. Hatta son zamanlarda gemilerimize el koyma ve yağmaladıkları mülklerimizi satma fikrini tartışacak kadar ileri gittiler. Bu, korsanlık ve haydutluktan başka bir şey değil. Eğer bu durum pratikte uygulanmaya başlanırsa, biz de misliyle karşılık vermek zorunda kalacağız.”