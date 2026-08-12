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Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek
Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun Pasifik bölgesindeki gerilimi ve çatışma potansiyelini tırmandırdığını belirtti. Putin, Batı’nın Rus ticaret... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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rusya
vladimir putin
asya-pasifik
nato
japonya
yujno-sahalinsk
askeri tatbikat
rus pasifik filosu
varyag
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yujno-Sahalinsk ziyareti kapsamında Pasifik Filosu’nun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını ‘Varyag’ füze kruvazöründen takip etti. Asya-Pasifikbölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, ülkesinin kararlı duruşuna dair önemli açıklamalarda bulundu.‘NATO bölgesel güvenliği tehdit ediyor’NATO’nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını ve bölgede yeni askeri-politik bloklar oluşturulduğunu belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:Batı’nın korsanlık girişimlerine karşı ‘karşılık’ uyarısıBatılı ülkelerin uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek sivil Rus ticaret gemilerini hedef alma niyetine değinen Putin, meşru haklarını koruyacaklarını vurguladı:‘Tatbikatlar güvenliğimiz ve özel askeri harekât deneyimi için elzem’Pasifik Filosu tatbikatının önemine ve hedeflerine dikkat çeken Rus lider, özel askeri harekat alanında kazanılan askeri tecrübelerin ordunun gelişiminde aktif kullanıldığını belirtti:Rusya liderinin konuşmasından diğer öne çıkan maddeler:
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asya-pasifik
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rusya, vladimir putin, asya-pasifik, nato, japonya, yujno-sahalinsk, askeri tatbikat, rus pasifik filosu, varyag

Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek

11:09 12.08.2026 (güncellendi: 11:18 12.08.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun Pasifik bölgesindeki gerilimi ve çatışma potansiyelini tırmandırdığını belirtti. Putin, Batı’nın Rus ticaret gemilerine el koyma girişimlerini ‘korsanlık’ olarak niteleyerek bu tür eylemlere karşılık verileceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yujno-Sahalinsk ziyareti kapsamında Pasifik Filosu’nun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını ‘Varyag’ füze kruvazöründen takip etti. Asya-Pasifikbölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, ülkesinin kararlı duruşuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘NATO bölgesel güvenliği tehdit ediyor’

NATO’nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını ve bölgede yeni askeri-politik bloklar oluşturulduğunu belirten Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazık ki bu bölgede çatışma potansiyelinin arttığını görüyoruz. NATO buraya sızıyor, yeni askeri-politik ittifaklar kuruluyor. Ülkemiz için doğrudan tehdit oluşturan yeni silah sistemleri bölgeye konuşlandırılıyor ve yenilerinin konuşlandırılması planlanıyor.”

Batı’nın korsanlık girişimlerine karşı ‘karşılık’ uyarısı

Batılı ülkelerin uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek sivil Rus ticaret gemilerini hedef alma niyetine değinen Putin, meşru haklarını koruyacaklarını vurguladı:
“Bazı ülkelerin yönetimlerinin, uluslararası deniz hukukunu çiğneyerek sivil ve barışçıl ticaret gemilerimizin hareketini kısıtlamaya çalıştığını görüyoruz. Hatta son zamanlarda gemilerimize el koyma ve yağmaladıkları mülklerimizi satma fikrini tartışacak kadar ileri gittiler. Bu, korsanlık ve haydutluktan başka bir şey değil. Eğer bu durum pratikte uygulanmaya başlanırsa, biz de misliyle karşılık vermek zorunda kalacağız.”

‘Tatbikatlar güvenliğimiz ve özel askeri harekât deneyimi için elzem’

Pasifik Filosu tatbikatının önemine ve hedeflerine dikkat çeken Rus lider, özel askeri harekat alanında kazanılan askeri tecrübelerin ordunun gelişiminde aktif kullanıldığını belirtti:
“Şu anda takip ettiğimiz bu tür tatbikatlar, filomuzun savaşa hazırlık durumunu yüksek tutmak, ülkemizin Asya-Pasifik bölgesindeki genel çıkarlarını ve güvenliğini korumak, ayrıca Rusya'nın bu bölgedeki tüm askeri varlığını geliştirmek için elzem. Tüm bu adımlar, özel askeri harekattan elde ettiğimiz tecrübeler dikkate alınarak atılmaya devam edecektir.”
Rusya liderinin konuşmasından diğer öne çıkan maddeler:
Rus deniz piyadeleri her türlü görevi yerine getirebilir, askerler kahramanca mücadele ediyor.
Japonya, doktrin belgelerinde ilk kez Rusya'yı ana tehditler arasında saydı.
Rusya Japonya'ya tehdit oluşturmuyor, Moskova'nın Tokyo'ya yönelik herhangi bir talebi veya iddiası yok.
Rusya, Arktik bölgesinde işbirliğine hazır olduğunu teyit ediyor.
Pyotr Fradkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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