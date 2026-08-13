https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/putinin-rus-ticaret-gemilerinin-ele-gecirilmesine-rusyanin-karsilik-verecegi-uyarisi-ciddiye-1107962165.html

‘Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısı ciddiye alınmalı’

‘Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısı ciddiye alınmalı’

Sputnik Türkiye

Sırp askeri uzman Kovac, Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T00:06+0300

2026-08-13T00:06+0300

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Sırp askeri uzman, emekli General Mitar Kovac, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ticaret gemilerinin ele geçirilmesine Rusya'nın karşılık vereceği uyarısının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.Batı'nın Rusya'ya yönelik stratejisinin giderek daha açık askeri nitelik kazandığına dikkat çeken Kovac, “Ülkenin deniz yolları ve ticareti açısından izole edilmeye çalışıldığını görüyoruz, bu Rusya'nın genel devlet gücünü zayıflatmayı amaçlıyor” diye konuştu.Rusya'nın ticaret gemilerini korumak için daha spesifik önlemlere başvurabileceğini dile getiren Kovac, “Rusya, dünyanın her yerinde kuvvetlerini ve sivil gemilerini korumak durumundadır. Batı bu yaklaşımda ısrar ederse, Rusya daha büyük gemi gruplarıyla refakat ve uzaktan savunma gibi önlemlere başvuracak” ifadelerini kullandı.Gerilimin daha da tırmanmasının tehlikesine dikkat çeken uzman, “Durumun bu senaryo üzerinden gelişmesi kötü, çünkü her iki taraftaki gemilerin korunması sırasında çatışmaların meydana gelmesi giderek daha gerçekçi hal alıyor. Bu, sıcak çatışmaya ve açık çarpışmalara yaklaştığımız anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Kovac ayrıca, böyle bir gelişmenin Rusya'nın ticari çıkarlarını korumak zorunda kalacağı alanın genişlemesine yol açabileceğini de belirterek, bunun Rus filosunun ana üslerinden uzakta bile daha kapsamlı bir şekilde devreye alınması anlamına da geleceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html

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