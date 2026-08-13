https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/lubnanli-uzman-ikinci-dunya-savasina-ve-tum-felaket-sonuclarina-katilan-devletler-tarihten-ders-1107962593.html
Lübnanlı uzman: İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı
Lübnanlı uzman: İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Saliba, Rus lider Putin'in NATO'nun Pasifik bölgesindeki genişlemesine ilişkin açıklaması ile ilgili olarak, "İkinci... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T00:39+0300
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Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Bishara Saliba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun Pasifik bölgesindeki genişlemesine ilişkin açıklaması ile ilgili olarak, "İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı" diye konuştu.Saliba, Sputnik’e yorumunda, ‘Japon askeri elitinin yeniden canlanan hırslarının, bir tür intikam alma veya belirli hedefleri gerçekleştirme arzusuyla yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığını ve bu durumun öncelikle Japonlara özgü saldırgan bir zihniyetin arka planında gerçekleştiğini’ belirtti.‘Batı'nın, başta Japonya, Avustralya ve ABD olmak üzere, Rusya'dan intikam almak, onunla yeniden çatışmaya girmek veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir dizi anlaşma ve mutabakatın gözden geçirilmesini gerektiren koşullar dayatmak amacıyla yeniden ilişkiler ve ittifaklar kuran birçok ülkenin çok sayıda hırsı ve özlemi olduğuna’ dikkat çeken uzman, ‘Japonya ve genel olarak Batı'nın, kendi çıkarlarına, hırslarına, sömürgeci ve kibirli özlemlerine uyması için zaman zaman tarihi yeniden yazma eğiliminde olduğunun’ altını çizdi:Saliba, "Ruslar her zaman ülkenin birliğine ve ortak kaderine öncelik verir. Bu, ne pazarlık konusu ne de bölünecek bir meseledir. Bu nedenle, Rus ordusu saldırganlığı önlemek ve ülkeyi her türlü tehditten korumak için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html
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rusya, vladimir putin, yorum, pasifik, nato, batı, japonya, abd
rusya, vladimir putin, yorum, pasifik, nato, batı, japonya, abd
Lübnanlı uzman: İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Saliba, Rus lider Putin'in NATO'nun Pasifik bölgesindeki genişlemesine ilişkin açıklaması ile ilgili olarak, "İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Bishara Saliba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun Pasifik bölgesindeki genişlemesine ilişkin açıklaması ile ilgili olarak, "İkinci Dünya Savaşı'na ve tüm felaket sonuçlarına katılan devletler, tarihten ders çıkarmadı" diye konuştu.
Saliba, Sputnik’e yorumunda, ‘Japon askeri elitinin yeniden canlanan hırslarının, bir tür intikam alma veya belirli hedefleri gerçekleştirme arzusuyla yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığını ve bu durumun öncelikle Japonlara özgü saldırgan bir zihniyetin arka planında gerçekleştiğini’ belirtti.
‘Batı'nın, başta Japonya, Avustralya ve ABD olmak üzere, Rusya'dan intikam almak, onunla yeniden çatışmaya girmek veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir dizi anlaşma ve mutabakatın gözden geçirilmesini gerektiren koşullar dayatmak amacıyla yeniden ilişkiler ve ittifaklar kuran birçok ülkenin çok sayıda hırsı ve özlemi olduğuna’ dikkat çeken uzman, ‘Japonya ve genel olarak Batı'nın, kendi çıkarlarına, hırslarına, sömürgeci ve kibirli özlemlerine uyması için zaman zaman tarihi yeniden yazma eğiliminde olduğunun’ altını çizdi:
Peki o zaman Japonlar, Rusya'nın kendileri için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu nasıl tekrar iddia edebilir? Bu çelişkiye dair ikna edici bir açıklama sunmayı henüz başaramadılar. Esasen bu, Batı'nın Ukrayna'da Rusya ile çatışmasında Batı'yı destekleme yönünde umutsuz bir girişimdir.
Saliba, "Ruslar her zaman ülkenin birliğine ve ortak kaderine öncelik verir. Bu, ne pazarlık konusu ne de bölünecek bir meseledir. Bu nedenle, Rus ordusu saldırganlığı önlemek ve ülkeyi her türlü tehditten korumak için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır” vurgusunu yaptı.