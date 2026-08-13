Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ankarada-halk-otobusu-ve-kamyon-carpisti-2-olu-25-yarali-1107990267.html
Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Sputnik Türkiye
Ankara’da özel halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T19:30+0300
2026-08-13T19:30+0300
türki̇ye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
ankara cumhuriyet başsavcılığı
trafik
trafik kazası
trafik polisi
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107990105_0:42:3062:1764_1920x0_80_0_0_7ef9fe90d13fb8f4fff20981214d6063.jpg
Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin henüz belirlenemediği özel halk otobüsü ve özel şirkete ait bir hafriyat kamyonu çarpıştı.Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tir-otomobil-ve-yolcu-otobusu-carpisti-olu-ve-yaralilar-var--1107970012.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107990105_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_6b7aa5c30f609401b3fdb5902af11a1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik cezaları
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik cezaları

Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

19:30 13.08.2026
© AA / Arman ÖnalAnkara'da özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Ankara'da özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Arman Önal
Abone ol
Ankara’da özel halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin henüz belirlenemediği özel halk otobüsü ve özel şirkete ait bir hafriyat kamyonu çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Tır, otomobil ve yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала