https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ankarada-halk-otobusu-ve-kamyon-carpisti-2-olu-25-yarali-1107990267.html
Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Sputnik Türkiye
Ankara’da özel halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T19:30+0300
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2026-08-13T19:30+0300
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Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin henüz belirlenemediği özel halk otobüsü ve özel şirkete ait bir hafriyat kamyonu çarpıştı.Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tir-otomobil-ve-yolcu-otobusu-carpisti-olu-ve-yaralilar-var--1107970012.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik cezaları
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik cezaları
Ankara'da halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı
Ankara’da özel halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin henüz belirlenemediği özel halk otobüsü ve özel şirkete ait bir hafriyat kamyonu çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.