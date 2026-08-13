https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tir-otomobil-ve-yolcu-otobusu-carpisti-olu-ve-yaralilar-var--1107970012.html

Tır, otomobil ve yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Tır, otomobil ve yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Hatay'da tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T10:36+0300

2026-08-13T10:36+0300

2026-08-13T10:36+0300

türki̇ye

hatay

trafik kazası

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Hatay Erzin'de tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Sürücü makas attı tır kontrolden çıktı Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı.Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar, hayatını kaybetti.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/istanbulda-korkutan-kaza-taksi-takla-atti-otomobil-refuje-cikti-1107918614.html

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