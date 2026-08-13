https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ahbapin-kasasindan-hangi-kitap-cikti-44-milyon-lira-yerine-konan-kitap-kimin--1107982483.html

Ahbap'ın kasasından hangi kitap çıktı: 44 milyon lira yerine konan kitap kimin?

Ahbap'ın kasasından hangi kitap çıktı: 44 milyon lira yerine konan kitap kimin?

Sputnik Türkiye

Anahtarı sadece Haluk Levent'te bulunan ve içerisinde derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu düşünülen kasadan altın yerine çıkan kitap merak edildi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T15:09+0300

2026-08-13T15:09+0300

2026-08-13T15:09+0300

yaşam

haluk levent

ahbap derneği

kitap

kasa

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu belirtilen bankanın kasasından altın yerine sadece birkaç ilaç ve bir de kitap çıkmıştı. Peki anahtarı sadece Haluk Levent'te olan kasadan hangi kitap çıktı? En ışıklı yollarda kaybettim yolumu Kasadan çıkan kitap Mehmet Kuloğlu'nun kaleme aldığı 'Lilith: Mektuplar' ismini taşıyor. 2025 yılında basılan kitap, internetteki online sitelerde 250 liraya satılıyor. Kitabın tanıtım yazısında yer alan ifadeler ise dikkat çekiyor:"Ruhumun izini arıyorum. Sorup sorup duruyorum kendime Ne kaldı benden geriye? Bana rastlarsanız söyleyin olur mu? En ışıklı yollarda kaybettim yolumu En güvendiğim dağlar devrildi üzerime Sevgiyle yaklaştığım her insan bileklerini kesti inancımın. Saçlarını kestiler içimdeki çocuğun, Sakallarını gençliğimin Ölü koydular adımı, bizzat öldürürken beni Bir gece vaktinden öte, sabah'a insan kala..."Kitabın yazarı tarafından “Haluk Levent’e sevgilerimle... Her şey yüreğinizin güzelliğince olsun. Varlığınızın ışığı, aydınlık yarınlarımızın umududur" imzalandığı ortaya çıktı Ne olmuştu?Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrilmişti. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde polis, bilirkişi ve kayyum heyeti eşliğinde açılan kasadan ise bir kaç kutu ilaç, vitamin ve bir kitap çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ahbapin-kasasindan-44-milyon-tllik-altin-yerine-ilac-ve-kitap-cikti-anahtar-sadece-haluk-1107947326.html

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haluk levent, ahbap derneği, kitap, kasa