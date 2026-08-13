Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ahbapin-kasasindan-hangi-kitap-cikti-44-milyon-lira-yerine-konan-kitap-kimin--1107982483.html
Ahbap'ın kasasından hangi kitap çıktı: 44 milyon lira yerine konan kitap kimin?
Ahbap'ın kasasından hangi kitap çıktı: 44 milyon lira yerine konan kitap kimin?
Sputnik Türkiye
Anahtarı sadece Haluk Levent'te bulunan ve içerisinde derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu düşünülen kasadan altın yerine çıkan kitap merak edildi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:09+0300
2026-08-13T15:09+0300
yaşam
haluk levent
ahbap derneği
kitap
kasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107982643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_221cc5ea9aa150b41065f88a24a990da.jpg
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu belirtilen bankanın kasasından altın yerine sadece birkaç ilaç ve bir de kitap çıkmıştı. Peki anahtarı sadece Haluk Levent'te olan kasadan hangi kitap çıktı? En ışıklı yollarda kaybettim yolumu Kasadan çıkan kitap Mehmet Kuloğlu'nun kaleme aldığı 'Lilith: Mektuplar' ismini taşıyor. 2025 yılında basılan kitap, internetteki online sitelerde 250 liraya satılıyor. Kitabın tanıtım yazısında yer alan ifadeler ise dikkat çekiyor:"Ruhumun izini arıyorum. Sorup sorup duruyorum kendime Ne kaldı benden geriye? Bana rastlarsanız söyleyin olur mu? En ışıklı yollarda kaybettim yolumu En güvendiğim dağlar devrildi üzerime Sevgiyle yaklaştığım her insan bileklerini kesti inancımın. Saçlarını kestiler içimdeki çocuğun, Sakallarını gençliğimin Ölü koydular adımı, bizzat öldürürken beni Bir gece vaktinden öte, sabah'a insan kala..."Kitabın yazarı tarafından “Haluk Levent’e sevgilerimle... Her şey yüreğinizin güzelliğince olsun. Varlığınızın ışığı, aydınlık yarınlarımızın umududur" imzalandığı ortaya çıktı Ne olmuştu?Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrilmişti. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde polis, bilirkişi ve kayyum heyeti eşliğinde açılan kasadan ise bir kaç kutu ilaç, vitamin ve bir kitap çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ahbapin-kasasindan-44-milyon-tllik-altin-yerine-ilac-ve-kitap-cikti-anahtar-sadece-haluk-1107947326.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107982643_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c161a6cd98eaaeb1228e5a3eb6c236d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk levent, ahbap derneği, kitap, kasa
haluk levent, ahbap derneği, kitap, kasa

Ahbap'ın kasasından hangi kitap çıktı: 44 milyon lira yerine konan kitap kimin?

15:09 13.08.2026
Haluk Levent kitap
Haluk Levent kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
Abone ol
Anahtarı sadece Haluk Levent'te bulunan ve içerisinde derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu düşünülen kasadan altın yerine çıkan kitap merak edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu belirtilen bankanın kasasından altın yerine sadece birkaç ilaç ve bir de kitap çıkmıştı. Peki anahtarı sadece Haluk Levent'te olan kasadan hangi kitap çıktı?

En ışıklı yollarda kaybettim yolumu

Kasadan çıkan kitap Mehmet Kuloğlu'nun kaleme aldığı 'Lilith: Mektuplar' ismini taşıyor. 2025 yılında basılan kitap, internetteki online sitelerde 250 liraya satılıyor. Kitabın tanıtım yazısında yer alan ifadeler ise dikkat çekiyor:
"Ruhumun izini arıyorum. Sorup sorup duruyorum kendime Ne kaldı benden geriye? Bana rastlarsanız söyleyin olur mu? En ışıklı yollarda kaybettim yolumu En güvendiğim dağlar devrildi üzerime Sevgiyle yaklaştığım her insan bileklerini kesti inancımın. Saçlarını kestiler içimdeki çocuğun, Sakallarını gençliğimin Ölü koydular adımı, bizzat öldürürken beni Bir gece vaktinden öte, sabah'a insan kala..."
Kitabın yazarı tarafından “Haluk Levent’e sevgilerimle... Her şey yüreğinizin güzelliğince olsun. Varlığınızın ışığı, aydınlık yarınlarımızın umududur" imzalandığı ortaya çıktı

Ne olmuştu?

Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrilmişti. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde polis, bilirkişi ve kayyum heyeti eşliğinde açılan kasadan ise bir kaç kutu ilaç, vitamin ve bir kitap çıkmıştı.
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
TÜRKİYE
Ahbap'ın kasasından 44 milyon TL'lik altın yerine ilaç ve kitap çıktı: Anahtar sadece Haluk Levent'teydi
Dün, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала