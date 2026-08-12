https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ahbapin-kasasindan-44-milyon-tllik-altin-yerine-ilac-ve-kitap-cikti-anahtar-sadece-haluk-1107947326.html

Ahbap'ın kasasından 44 milyon TL'lik altın yerine ilaç ve kitap çıktı: Anahtar sadece Haluk Levent'teydi

Ahbap'ın kasasından 44 milyon TL'lik altın yerine ilaç ve kitap çıktı: Anahtar sadece Haluk Levent'teydi

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu belirtilen bankadaki kasası açıldı. Tüm yetkinin Haluk Levent'e verildiği... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T14:37+0300

2026-08-12T14:37+0300

2026-08-12T14:37+0300

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haluk levent

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

altın

kasa

kiralık kasa

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Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrildi. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındı. Geçtiğimiz günlerde polis, bilirkişi ve kayyum heyeti eşliğinde açılan kasadan ise bir kaç kutu ilaç, vitamin ve bir kitap çıktı. 44 milyon önce dolara sonra altına çevrildiHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Ahbap Derneği'ni konu alan soruşturmada, dernek yönetim kurulunun ocak 2026’da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı. Dosyadaki bilgilere göre ilk olarak 14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL’nin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildi.Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine dikkat çekici bir yöntem tercih edildi. Kararda, 44 milyon TL’nin önce ABD dolarına çevrilmesi, ardından dolar kullanılarak altın alınması öngörüldü. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkili kılındı.Yetkili Haluk Levent oldu, kasanın anahtarını aldıAynı gün alınan ikinci yönetim kurulu kararıyla, satın alınacak altınların muhafazası için banka kiralık kasası tutulmasına karar verildi. Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı. Böylelikle 44 milyon TL’nin dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar sürecin önemli aşamalarında Haluk Levent yetkilendirildi.Banka havalesinde Gazze detayıSoruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise 44 milyon TL’lik banka transferinin açıklama bölümüne yazılan ifade oldu. Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon TL havale edildi. Dosyadaki kayıtlara göre havalenin açıklamasına; “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesi yazıldı. Soruşturma notuna göre, 44 milyon TL karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon dolar nakit para Haluk Levent tarafından fiziki olarak teslim alındı.Üçüncü kez alınan yönetim kurulu kararı ile ise 1 milyon dolar ile fiziki altın alınarak kasaya konulmasına karar verildi. Bu işlemler için de Haluk Levent yetkili kılındı. Dosyaya göre, Levent, derneğin 44 milyon TL’sinin çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı. Yönetim kurulu kararları uyarınca söz konusu altınların Ahbap Derneği'nin VakıfBank Feriköy Şubesinde bulunan kiralık kasasında muhafaza edilmesi gerekiyordu.Kasadan altın yerine kitap ve ilaç çıktı bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Kasanın açılış anı ayrıca video kaydına alındı. Dosyadaki tespitlere göre, 44 milyon TL ile başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada rastlanmadı. Kasadan çıkanlar ise soruşturma dosyasına göre şunlardı: Bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir adet kitap.Altınların izi sürülecekSoruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon TL’nin, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu para ve altınların kim veya kimlerin tasarrufuna geçtiği ve işlemlerin hukuki niteliğinin tespit edilmesi için detaylı inceleme yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ahbap-sorusturmasinda-masak-incelemeleri-ortaya-cikti-hangi-unlu-isim-ne-kadar-bagista-bulundu-1107815089.html

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haluk levent, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, altın, kasa, kiralık kasa