https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/the-office-oyuncusu-lucy-davis-tedavi-edilemez-dorduncu-evre-meme-kanseri-oldugunu-acikladi-1107951456.html

The Office oyuncusu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı

The Office oyuncusu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

53 yaşındaki The Office dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, hastalığın kemiklerine metastaz yaptığını ve kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.

2026-08-12T16:30+0300

2026-08-12T16:30+0300

2026-08-12T16:30+0300

yaşam

davis

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The Office dizisinde Dawn Tinsley rolüyle tanınan oyuncu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı.53 yaşındaki oyuncu, bir buçuk yıl önce teşhis konulduğunu ve hastalığın omurga, sağ kalça ve kaburgalar dahil kemiklerine metastaz yaptığını belirtti. Kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.Davis, Instagram’da şöyle yazdı:Komedyen Jasper Carrott’un kızı olan Davis, kendisine en çok yardımcı olan şeylerden birinin mizah olduğunu söyledi. Arkadaşlarından ve ailesinden kendisiyle mümkün olduğunca dalga geçmelerini ve “hasta biri” gibi davranmamalarını istedi.'Gracie'mi beklediğimden erken göreceğim'“Kendinizi hasta hissetmenize en çok yol açan şey, hasta gibi davranılmanızdır” diye ekledi.Hayvan hakları için çalışmaya devam edeceğini ve oyuncu olarak çalışmayı sürdürmek istediğini belirtti. Oyunculuğun hayatındaki “en büyük sevinçlerden” biri olduğunu söyledi.

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davis