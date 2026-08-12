https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/the-office-oyuncusu-lucy-davis-tedavi-edilemez-dorduncu-evre-meme-kanseri-oldugunu-acikladi-1107951456.html
The Office oyuncusu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı
The Office oyuncusu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
53 yaşındaki The Office dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, hastalığın kemiklerine metastaz yaptığını ve kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.
2026-08-12T16:30+0300
2026-08-12T16:30+0300
2026-08-12T16:30+0300
yaşam
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The Office dizisinde Dawn Tinsley rolüyle tanınan oyuncu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı.53 yaşındaki oyuncu, bir buçuk yıl önce teşhis konulduğunu ve hastalığın omurga, sağ kalça ve kaburgalar dahil kemiklerine metastaz yaptığını belirtti. Kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.Davis, Instagram’da şöyle yazdı:Komedyen Jasper Carrott’un kızı olan Davis, kendisine en çok yardımcı olan şeylerden birinin mizah olduğunu söyledi. Arkadaşlarından ve ailesinden kendisiyle mümkün olduğunca dalga geçmelerini ve “hasta biri” gibi davranmamalarını istedi.'Gracie'mi beklediğimden erken göreceğim'“Kendinizi hasta hissetmenize en çok yol açan şey, hasta gibi davranılmanızdır” diye ekledi.Hayvan hakları için çalışmaya devam edeceğini ve oyuncu olarak çalışmayı sürdürmek istediğini belirtti. Oyunculuğun hayatındaki “en büyük sevinçlerden” biri olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/farah-zeynep-abdullahin-ahbap-sorusturmasinda-verdigi-ifade-ortaya-cikti-mutlu-olmayi-dilerdim-1107948609.html
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The Office oyuncusu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı
53 yaşındaki oyuncu, hastalığın kemiklerine metastaz yaptığını ve kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.
The Office dizisinde Dawn Tinsley rolüyle tanınan oyuncu Lucy Davis, tedavi edilemez dördüncü evre meme kanseri olduğunu açıkladı.
53 yaşındaki oyuncu, bir buçuk yıl önce teşhis konulduğunu ve hastalığın omurga, sağ kalça ve kaburgalar dahil kemiklerine metastaz yaptığını belirtti. Kemoterapi için çok geç olduğunu söyledi.
Davis, Instagram’da şöyle yazdı:
"Şu anda, hayatımın geri kalanını mümkün olduğunca eğlenceli
bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.
Her olumsuz olayda öğretici bir yan bulmayı severim. Kanser de bu konuda hayal kırıklığına uğratmadı. Ondan çok şey öğrendim
ve bunun için minnettarım.
Bazılarınızın bildiği gibi, acı gerçekten çok şiddetli olabiliyor. Uzun süre ayakta durmak ve yürümek zor geliyor, bazen tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyor (eğer birinde dolaşırken görürseniz, çekinmeden itebilirsiniz!)"
Komedyen Jasper Carrott’un kızı olan Davis, kendisine en çok yardımcı olan şeylerden birinin mizah olduğunu söyledi. Arkadaşlarından ve ailesinden kendisiyle mümkün olduğunca dalga geçmelerini ve “hasta biri” gibi davranmamalarını istedi.
'Gracie'mi beklediğimden erken göreceğim'
“Kendinizi hasta hissetmenize en çok yol açan şey, hasta gibi davranılmanızdır” diye ekledi.
Sırada ne olursa olsun korkmuyorum. Bununla barışığım. Gracie'mi (vefat eden köpeği) beklediğimden daha erken göreceğim ve fiziksel bedenimi terk etmek benim için eve gitmek anlamına geliyor. Yas tutmak tamamen ailem için, onlar için benden çok daha zor.
Hayvan hakları için çalışmaya devam edeceğini ve oyuncu olarak çalışmayı sürdürmek istediğini belirtti. Oyunculuğun hayatındaki “en büyük sevinçlerden” biri olduğunu söyledi.
Benimle aynı yolculukta olanlara geçmiş olsun diliyorum. Kanser bizden hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok şey istiyor. Ve bunu herkes kendi seçtiği şekilde yaşıyor.