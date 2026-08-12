https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/farah-zeynep-abdullahin-ahbap-sorusturmasinda-verdigi-ifade-ortaya-cikti-mutlu-olmayi-dilerdim-1107948609.html
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı: 'Mutlu olmayı dilerdim'
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı: 'Mutlu olmayı dilerdim'
Sputnik Türkiye
Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ahbap Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını ve derneğin etki alanını... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T15:18+0300
2026-08-12T15:18+0300
2026-08-12T15:18+0300
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farah zeynep abdullah
ahbap derneği
soruşturma
ifade
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dernek ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını söyledi. Ünlü isim, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat müracaat ettimKonuyu medya üzerinden takip ettiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı müracaatın ardından olayın kamuoyuna yansıyan kısmından daha kapsamlı olduğunu öğrendiğini söyleyen Abdullah ifadesinde, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı" dedi. Derneğin çalışmalarına katılmadımDeprem döneminde derneğin çalışmalarına katılmadığını belirten Farah Zeynep Abdullah, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.O dönemde doğrudan bağış toplanması konusunda mesafeli olduğunu belirten Farah Zeynep Abdullah, depremzedelere karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "İç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım. O yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim. Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum" dedi.AHBAP Derneği ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını ifade eden Farah Zeynep Abdullah, "AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diye konuştu.Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptımDeprem döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin ise "Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum" diyen ünlü oyuncu, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ahbapin-kasasindan-44-milyon-tllik-altin-yerine-ilac-ve-kitap-cikti-anahtar-sadece-haluk-1107947326.html
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farah zeynep abdullah, ahbap derneği, soruşturma, ifade
farah zeynep abdullah, ahbap derneği, soruşturma, ifade
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı: 'Mutlu olmayı dilerdim'
Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ahbap Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını ve derneğin etki alanını genişletecek bir açıklama yapmadığını söyledi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dernek ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını söyledi. Ünlü isim, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat müracaat ettim
Konuyu medya üzerinden takip ettiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı müracaatın ardından olayın kamuoyuna yansıyan kısmından daha kapsamlı olduğunu öğrendiğini söyleyen Abdullah ifadesinde, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı" dedi.
Derneğin çalışmalarına katılmadım
Deprem döneminde derneğin çalışmalarına katılmadığını belirten Farah Zeynep Abdullah, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.
O dönemde doğrudan bağış toplanması konusunda mesafeli olduğunu belirten Farah Zeynep Abdullah, depremzedelere karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "İç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım. O yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim. Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum" dedi.
AHBAP Derneği ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını ifade eden Farah Zeynep Abdullah, "AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diye konuştu.
Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım
Deprem döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin ise "Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum" diyen ünlü oyuncu, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.