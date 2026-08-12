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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rus-ordusu-ocakov-limaninda-ukraynaya-ait-bir-devriye-botunu-vurdu-1107957033.html
Rus ordusu, Oçakov limanında Ukrayna’ya ait bir devriye botunu vurdu
Rus ordusu, Oçakov limanında Ukrayna’ya ait bir devriye botunu vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolayev Bölgesi'ndeki Oçakov limanında Ukrayna’ya ait bir devriye botunu vurduğunu bildirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T18:32+0300
2026-08-12T18:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kayıp
ukrayna silahlı kuvvetleri
çernomorsk
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve gemileri hedef almaya devam ettiğini ifade etti.Bakanlığın paylaşımında, gün içinde yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulan hedefler sıralandı. Buna göre:◾️ Çernomorsk limanında akaryakıt tankları, ayrıca askeri malzemelerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan tesisler,◾️ Odesa limanında askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi,◾️ Nikolayev Bölgesi’ndeki Oçakov limanında bir devriye botu vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dun-gece-kievdeki-askeri-tesislere-genis-capli-saldiri-duzenledi-1107860397.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kayıp, ukrayna silahlı kuvvetleri, çernomorsk, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kayıp, ukrayna silahlı kuvvetleri, çernomorsk, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha

Rus ordusu, Oçakov limanında Ukrayna’ya ait bir devriye botunu vurdu

18:32 12.08.2026
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© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolayev Bölgesi'ndeki Oçakov limanında Ukrayna’ya ait bir devriye botunu vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve gemileri hedef almaya devam ettiğini ifade etti.
Bakanlığın paylaşımında, gün içinde yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulan hedefler sıralandı. Buna göre:
◾️ Çernomorsk limanında akaryakıt tankları, ayrıca askeri malzemelerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan tesisler,
◾️ Odesa limanında askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi,
◾️ Nikolayev Bölgesi’ndeki Oçakov limanında bir devriye botu vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu dün gece Kiev'deki askeri tesislere geniş çaplı saldırı düzenledi
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