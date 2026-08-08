https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dun-gece-kievdeki-askeri-tesislere-genis-capli-saldiri-duzenledi-1107860397.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu dün gece Kiev'deki askeri tesislere geniş çaplı saldırı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu dün gece Kiev'deki askeri tesislere geniş çaplı saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Kiev'deki askeri tesislere kapsamlı bir saldırı düzenlediğini bildirdi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T10:17+0300
2026-08-08T10:17+0300
2026-08-08T10:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
kiev
saldırı
askeri tesis
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/08/1107860242_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_59fe40a7df1d0f9c82263c0b7085c435.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Kiev'deki askeri tesislere kapsamlı bir saldırı düzenledi, saldırıda Flamingo seyir füzeleri için savaş başlıkları üreten Fire Point sanayi tesisi ve bir akaryakıt depolama tesisi vuruldu.Bakanlık, vurulan tesisler ile ilgili bir liste de paylaştı. Buna göre:▪️FP-5 Flamingo füzeleri için bileşenler ve savaş başlıkları üreten Kiev-111 tesisi (ayrıca katı yakıtlı roket motorları için bileşenler de depoluyor).▪️Novograd-Volınskiy dağıtım istasyonundan petrol ürünleri tedarik eden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt taşıyan tankerlerin yakıt ikmali yaptığı Kiev-3 akaryakıt depolama tesisi.▪️Ayrıca Odessa'nın güney ve doğusunda Ukrayna limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-iki-askeri-yuk-gemisi-ile-yujniy-limanindaki-akaryakit-depolari-1107855048.html
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/08/1107860242_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_5cd5d00b5ea11b52d89c531ed5026c3d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, saldırı, askeri tesis, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, saldırı, askeri tesis, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu dün gece Kiev'deki askeri tesislere geniş çaplı saldırı düzenledi
10:17 08.08.2026 (güncellendi: 10:29 08.08.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Kiev'deki askeri tesislere kapsamlı bir saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Kiev'deki askeri tesislere kapsamlı bir saldırı düzenledi, saldırıda Flamingo seyir füzeleri için savaş başlıkları üreten Fire Point sanayi tesisi ve bir akaryakıt depolama tesisi vuruldu.
Bakanlık, vurulan tesisler ile ilgili bir liste de paylaştı. Buna göre:
▪️FP-5 Flamingo füzeleri için bileşenler ve savaş başlıkları üreten Kiev-111 tesisi (ayrıca katı yakıtlı roket motorları için bileşenler de depoluyor).
▪️Novograd-Volınskiy dağıtım istasyonundan petrol ürünleri tedarik eden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt taşıyan tankerlerin yakıt ikmali yaptığı Kiev-3 akaryakıt depolama tesisi.
▪️Ayrıca Odessa'nın güney ve doğusunda Ukrayna limanlarına silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.