https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/perseid-gok-tasi-yagmuru-bu-gece-basliyor-nasil-gozlem-yapilir-turkiyeden-gorulecek-mi-1107934952.html

1 yıldır beklenen Perseid gök taşı yağmuru bu gece başlıyor: Nasıl gözlem yapılır? Türkiye'den görülecek mi?

1 yıldır beklenen Perseid gök taşı yağmuru bu gece başlıyor: Nasıl gözlem yapılır? Türkiye'den görülecek mi?

Sputnik Türkiye

Yılın en görkemli gök olayı Perseid gök taşı yağmuru, bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzünde saatte 100'e yakın meteor şöleni... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T08:52+0300

2026-08-12T08:52+0300

2026-08-12T08:55+0300

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Temmuz ayının ortasından bu yana gökyüzünü süsleyen Perseid gök taşı yağmuru, 12 Ağustos Çarşamba gecesini 13 Ağustos Perşembe gününe bağlayan bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey Yarımküre genelinde yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın gök taşı geçişi sağlamasıyla bilinen Perseid, astronomimeraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.Bu yılki gök olayını benzersiz kılan en önemli etken ise Yeni Ay evresi oldu. Ay'ın karanlık yüzünün Dünya'ya dönük olması sayesinde geceleri ay ışığının bulunmaması, atmosfere giren gök taşlarının çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu zirve dönemi, yaz mevsiminin bir diğer dev astronomi olayı olan tam güneş tutulması ile aynı zamana denk geldi.Türkiye'den nasıl ve ne zaman i̇zlenecek?Türkiye genelinden de heyecanla beklenen gök olayı için en ideal gözlem zamanı gece yarısından sonra başlayarak sabaha karşı 04.00 ile 05.00 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan Kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecek.Gözlem yapmak isteyenlerin herhangi bir teleskop veya dürbün kullanmasına gerek duyulmuyor; olay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından uzak, yapay aydınlatmanın bulunmadığı açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için gözlem öncesinde en az 20-30 dakika boyunca telefona veya herhangi bir ışık kaynağına bakılmaması gerektiğini vurguluyor.109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının görkemli mirasıDoğa harikası olay, Dünya'nın 1862 yılında keşfedilen 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından uzayda bırakılan toz ve enkaz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Dünya atmosferine yüksek hızla giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak arkalarında parlayan izler bırakıyor ve halk arasında "ateş topları" olarak adlandırılan büyüleyici görüntüler oluşturuyor.Gök taşı yağmurunun yoğunluğu bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gökyüzündeki bu görsel şölen önümüzdeki iki hafta boyunca izlenmeye devam edecek.

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