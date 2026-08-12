https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/yapay-zekaya-guvenen-ciftci-25-donumluk-tarlasini-kaybetti-1107934543.html

Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti

Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi, yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T08:43+0300

2026-08-12T08:43+0300

2026-08-12T08:44+0300

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Çin’in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bir çiftçi, tarlasındaki verimi artırmak ve zararlılarla mücadele etmek isterken büyük bir felaket yaşadı. Gübreleme takviminden sulama planlamasına kadar yaklaşık bir yıldır yapay zeka uygulaması kullanarak tarım yapan yaşlı adam, susam tarlasını saran yabani otlar için yine yapay zekaya danıştı.Susam tarlasındaki zararlılarla mücadele için uygulamanın sunduğu tarım ilacı tavsiyesi reçetesini hiçbir ziraat uzmanına veya resmi kaynağa doğrulatmadan birebir uygulayan çiftçi, kısa sürede ağır bir tabloyla karşılaştı. İlacın toprağa ve bitkilere uygulanmasının ardından 25 dönümlük tarladaki tüm filizler kurudu ve mahsul tamamen yok oldu.Ziraat uzmanları uyardı: "Flufenaset" etken maddesi susamı vurduOlayın ardından tarlada inceleme yapan ziraat uzmanları, yaşanan yıkımın "flufenaset" isimli ot ilacından kaynaklandığını tespit etti. Uzmanlar, bu etken maddenin son derece hassas olduğunu ve doğru dozda ya da hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına doğrudan zarar vererek bitkiyi kurutacağını vurguladı.Öte yandan, çiftçinin kullandığı yapay zeka uygulamasının ekranında "Yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın" şeklinde bir uyarı metni yer aldığı, ancak kullanıcının bu uyarıyı dikkate almadığı belirlendi.Sağlık ve tarımda doğrulanmayan yapay zeka bilgisi hayat karartıyorYapay zeka sistemlerinin ürettiği bilgilerin teyit edilmeden uygulanması sadece tarımda değil, sağlık alanında da ciddi hayati riskler barındırıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl sofra tuzunu bırakmak isteyen bir kullanıcı, yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına tuz yerine sodyum bromür ekledi. Üç ay boyunca bu kimyasalı tüketen şahıs, ağır brom zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılarak psikoz tedavisi görmek zorunda kaldı.Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede, yapay zeka uygulamalarının henüz tam güvenilirliğe ulaşmadığı, kritik konularda bilimsel açıdan hatalı bilgiler üreterek bilgi kirliliğine ve telafisi imkansız zararlara yol açabileceği açıkça ifade edildi.

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