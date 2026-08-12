https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/macaristanin-yeni-cumhurbaskani-belirlendi-parlamento-bakayi-secti-1107950530.html
Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı belirlendi: Parlamento Baka’yı seçti
Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı belirlendi: Parlamento Baka’yı seçti
Sputnik Türkiye
Macaristan'da parlamento, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti.
2026-08-12T15:52+0300
2026-08-12T15:52+0300
2026-08-12T15:52+0300
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Macar Ulusal Meclisinde yapılan oylamada milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. İktidardaki Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) adayı eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka, 199 sandalyeli mecliste 140 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.Baka için 6 milletvekili aleyhte oy kullanırken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri oylamayı boykot etti.Oylamanın ardından parlamentoda konuşan Baka, Orban liderliğindeki hükümetin icraatlarını eleştirerek, toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi:Andras Baka, ülkedeki siyasi değişimin, "intikam" yoluyla gerçekleşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.Yeni hükümet anayasa değişikliğine gitmiştiMacaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini açıklamıştı.Macar Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini 13 Temmuz'da kabul etmiş, Sulyok da kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini 18 Temmuz'da imzalamıştı.Baka, 1991-2008 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) yargıç olarak görev yapmıştı.2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığına atanan Baka'nın görevi 2011'de Orban hükümeti döneminde sona erdirilmişti.Görevden alınmasını AİHM'ye taşıyan Baka'nın başvurusuna ilişkin 2014'te verilen kararda, Orban hükümetinin Baka'nın haklarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştı.
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macaristan, cumhurbaşkanı
macaristan, cumhurbaşkanı
Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı belirlendi: Parlamento Baka’yı seçti
Macaristan'da parlamento, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti.
Macar Ulusal Meclisinde yapılan oylamada milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. İktidardaki Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) adayı eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka, 199 sandalyeli mecliste 140 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Baka için 6 milletvekili aleyhte oy kullanırken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri oylamayı boykot etti.
Cumhurbaşkanı seçilen Baka'nın, 19 Ağustos'ta
yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.
Oylamanın ardından parlamentoda konuşan Baka, Orban liderliğindeki hükümetin icraatlarını eleştirerek, toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi:
Bu ülke, vatandaşlarının birbirini düşman olarak gördüğü sürece ortak bir gelecek inşa edemez. Siyasi değişim, bundan sonra insanların korkmak, sessiz kalmak veya dışlanmış hissetmek zorunda kalacağı anlamına gelmemel.
Andras Baka, ülkedeki siyasi değişimin, "intikam" yoluyla gerçekleşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Yeni hükümet anayasa değişikliğine gitmişti
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini açıklamıştı.
Macar Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini 13 Temmuz'da kabul etmiş, Sulyok da kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini 18 Temmuz'da imzalamıştı.
Baka, 1991-2008 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) yargıç olarak görev yapmıştı.
2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığına atanan Baka'nın görevi 2011'de Orban hükümeti döneminde sona erdirilmişti.
Görevden alınmasını AİHM'ye taşıyan Baka'nın başvurusuna ilişkin 2014'te verilen kararda, Orban hükümetinin Baka'nın haklarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştı.