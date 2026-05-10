Macaristan yeni Sağlık Bakanı'ndan meclis önünde viral dans
Macaristan’ın yeni sağlık bakanı Zsolt Hegedüs, Budapeşte’deki kutlamalarda yaptığı dansla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan’ın yeni sağlık bakanı Zsolt Hegedüs, Budapeşte’deki kutlamalarda yaptığı dansla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
Zsolt Hegedüs, Budapeşte’de Parlamento binası önündeki Kossuth Meydanı’nda düzenlenen kutlamalarda yeniden dans etti. İngiliz şarkıcı Jalja’nın sahne aldığı etkinlikte binlerce kişi toplandı.
Kutlamalar, Peter Magyar liderliğindeki Tisza hükümetinin parlamentodaki ilk oturumunun ardından düzenlendi.

Viral dans yeniden sahneye çıktı

Jalja, Hegedűs’ün seçim gecesi viral olan dansında kullanılan "The Hanging Tree" remixini canlı seslendirdi.
Şarkının başlamasıyla meydandaki kalabalık sahneye yönelirken, Hegedüs yeniden dans etmeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Macar siyasetçinin Parlamento merdivenlerinde dans ettiği ve Tisza Partisi milletvekillerinin de kutlamalara katıldığı görüldü.
Daha sonra Hegedüs’ün sahnede Jalja ile birlikte dans ettiği, şarkının ardından sanatçıya sarıldığı ve birlikte selfie çekildiği görüntüler yayıldı.

Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Hegedüs, gazetecilerin yeni bir dans performansı için hazırlık yapıp yapmadığı sorusuna, ilk dansın tamamen spontane geliştiğini söyledi.
Macar siyasetçinin seçim gecesindeki dans görüntüleri daha önce dünya çapında gündem olmuştu.
Uluslararası medya kuruluşlarının da paylaştığı görüntüler, Hegedűs’ü sosyal medyada beklenmedik şekilde popüler hale getirmişti.
Kutlamalara ait videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı dans eden bakanı gecenin en dikkat çekici anlarından biri olarak yorumladı.
