https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/macaristan-yeni-saglik-bakanindan-meclis-onunde-viral-dans-1105627232.html

Macaristan yeni Sağlık Bakanı'ndan meclis önünde viral dans

Macaristan yeni Sağlık Bakanı'ndan meclis önünde viral dans

Sputnik Türkiye

Macaristan’ın yeni sağlık bakanı Zsolt Hegedüs, Budapeşte’deki kutlamalarda yaptığı dansla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T14:51+0300

2026-05-10T14:51+0300

2026-05-10T14:51+0300

dünya

peter magyar

macaristan

budapeşte

sağlık bakanlığı

bakan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105627066_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_0dfce11e4346c737a6e9203275006dc0.jpg

Zsolt Hegedüs, Budapeşte’de Parlamento binası önündeki Kossuth Meydanı’nda düzenlenen kutlamalarda yeniden dans etti. İngiliz şarkıcı Jalja’nın sahne aldığı etkinlikte binlerce kişi toplandı.Kutlamalar, Peter Magyar liderliğindeki Tisza hükümetinin parlamentodaki ilk oturumunun ardından düzenlendi.Viral dans yeniden sahneye çıktıJalja, Hegedűs’ün seçim gecesi viral olan dansında kullanılan "The Hanging Tree" remixini canlı seslendirdi.Şarkının başlamasıyla meydandaki kalabalık sahneye yönelirken, Hegedüs yeniden dans etmeye başladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Macar siyasetçinin Parlamento merdivenlerinde dans ettiği ve Tisza Partisi milletvekillerinin de kutlamalara katıldığı görüldü.Daha sonra Hegedüs’ün sahnede Jalja ile birlikte dans ettiği, şarkının ardından sanatçıya sarıldığı ve birlikte selfie çekildiği görüntüler yayıldı.Sosyal medyada yeniden gündem olduHegedüs, gazetecilerin yeni bir dans performansı için hazırlık yapıp yapmadığı sorusuna, ilk dansın tamamen spontane geliştiğini söyledi.Macar siyasetçinin seçim gecesindeki dans görüntüleri daha önce dünya çapında gündem olmuştu.Uluslararası medya kuruluşlarının da paylaştığı görüntüler, Hegedűs’ü sosyal medyada beklenmedik şekilde popüler hale getirmişti.Kutlamalara ait videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı dans eden bakanı gecenin en dikkat çekici anlarından biri olarak yorumladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/kralice-mathilde-turkiyee-geliyor-belcika-ile-ticarette-yeni-donem-sinyali-1105624788.html

macaristan

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter magyar, macaristan, budapeşte, sağlık bakanlığı, bakan