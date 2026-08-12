https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akdeniz-diyeti-psikolojik-iyilik-halini-yukseltiyor-1107943878.html

Akdeniz diyeti psikolojik i̇yilik halini yükseltiyor

Akdeniz diyeti psikolojik i̇yilik halini yükseltiyor

Sputnik Türkiye

Kalp ve metabolizma sağlığına faydalarıyla bilinen Akdeniz diyetinin ruh sağlığı üzerindeki kritik rolü kanıtlandı. UCL ve ISGlobal araştırmacılarının 50 yaş... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:10+0300

2026-08-12T13:10+0300

2026-08-12T13:10+0300

sağlik

university college london'ın (ucl)

akdeniz

university college london

diyet

akdeniz diyeti

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Fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir bilinen Akdeniz diyeti, bu kez psikolojik süreçlerle olan güçlü bağıyla gündemde. University College London (UCL) ve Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) araştırmacıları tarafından yürütülen kapsamlı çalışma, beslenme düzeninin ruhsal iyilik haliyle doğrudan ilişkili olabileceğini gösterdi.Prestijli tıp dergisi "BMJ Open" bünyesinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'de gerçekleştirilen English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) çalışması kapsamında 50 yaş ve üzerindeki 3 bin 296 yetişkinin verileri mercek altına alındı. COVID-19 pandemisi öncesi ve sırasındaki süreçleri kapsayan takip sonuçları, Akdeniz tipi beslenme alışkanlığını benimseyen kişilerin psikolojik dirençlerinin belirgin şekilde yüksek olduğunu kanıtladı.Stresli dönemlerde ruhsal dayanıklılığı artırıyorÇalışmayı yürüten bilim insanları; katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir, fiziksel aktivite, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, kronik hastalıklar ve depresyon belirtileri gibi hayat kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerini kontrol grubuna dahil etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda, tüm bu değişkenlere rağmen Akdeniz diyetine bağlılık ile psikolojik iyilik hali arasındaki pozitif ilişkinin korunduğu belirlendi.Özellikle pandemi dönemi gibi yoğun stresli dönemlerde, bu beslenme modelini uygulayan kişilerin ruhsal dengelerindeki bozulmanın diğer bireylere kıyasla çok daha sınırlı kaldığı tespit edildi. Uzmanlar, elde edilen bulguların kronik stres ve kaygı ile mücadelede beslenme alışkanlıklarının koruyucu bir kalkan işlevi görebileceğine işaret ettiğini vurguluyor.Beyin fonksiyonlarını destekleyen mucizevi besinlerPeki, bu beslenme tarzı zihinsel direnci nasıl sağlıyor? Meyve, sebze, baklagiller, tam tahıllar, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık yönünden son derece zengin olan Akdeniz diyeti, vücuda yüksek miktarda antioksidanlar, polifenoller, omega-3 yağ asitleri ve lif kazandırıyor. Bu kritik bileşenlerin;Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek sonuçların doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamadığını da hatırlatıyor. Diyetin ileri yaştaki yetişkinlerin ruh sağlığı üzerindeki kesin mekanizmalarını doğrulamak adına gelecekte randomize kontrollü klinik çalışmaların yapılması gerektiği ifade ediliyor.

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university college london'ın (ucl), akdeniz, university college london, diyet, akdeniz diyeti