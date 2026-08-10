https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tip-2-diyabette-yas-dengesi-degisiyor-en-hizli-artis-genc-kadinlarda-1107891196.html
Tip 2 diyabette yaş dengesi değişiyor: En hızlı artış genç kadınlarda
Tip 2 diyabette yaş dengesi değişiyor: En hızlı artış genç kadınlarda
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 2011-2024 verilerini inceleyen Imperial College London araştırmacıları, tip 2 diyabet tanılarındaki en hızlı artışın 40 yaş altındaki kadınlarda... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T12:20+0300
2026-08-10T12:20+0300
2026-08-10T12:20+0300
sağlik
diyabet
test
genç
yaşlı
kadın
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Bir dönem ağırlıklı olarak 50'li ve 60'lı yaşlarda görülen bir hastalık olarak değerlendirilen tip 2 diyabet, artık giderek daha genç yaş gruplarında ortaya çıkıyor. İngiltere'deki geniş kapsamlı veriler, özellikle 40 yaş altındaki kadınlarda yeni tanıların arttığını ve hastalığın yaş dağılımının değişmeye başladığını gösteriyor.Imperial College London araştırmacıları, 2011-2024 yılları arasındaki İngiltere Ulusal Diyabet Denetimi verilerini değerlendirdi. The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet görülme sıklığının 60-79 yaş grubunda azalırken 40 yaş altındaki yetişkinlerde arttığı belirlendi.En belirgin yükselişin 20'li yaşlarındaki beyaz, Asyalı ve siyahi kadınlarda ve 30'lu yaşlarındaki beyaz kadınlarda görüldüğü tespit edildi.Araştırmanın başyazarı ve Imperial College London Diyabet Klinik Doçenti Shivani Misra, gençlerde artan tip 2 diyabet tartışmalarının büyük ölçüde etnik azınlıklara odaklandığını ancak yeni bulguların sorunun daha geniş bir kesime yayıldığını gösterdiğini belirtti.Gençlerde daha ağır seyredebilirAlman Diyabet Derneği (DDG) Sözcüsü ve endokrinolog Baptist Gallwitz, yaptığı açıklamada tip 2 diyabetin birçok ülkede yükselişte olduğunu söyledi. Gallwitz, Almanya'da da çocuklar ve gençler arasında daha fazla tip 2 diyabet vakası görüldüğünü belirtti.Alman Diyabet Derneği'nin 2026 sağlık raporuna göre, Almanya'da 11-17 yaş grubundaki tip 2 diyabet vakaları 2014-2023 yılları arasında yılda yüzde 5.8 arttı.Genetik yatkınlık da hastalığın gelişiminde rol oynayabiliyor. Tip 2 diyabette vücudun ürettiği insülin miktarının azalması veya insülinin vücuttaki etkisinin zayıflaması sonucunda kandaki glikoz seviyesi yükseliyor.Uzmanlar bu nedenle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve obezitenin önlenmesini hastalıkla mücadelede önemli adımlar arasında gösteriyor.Kadınlarda tanı neden gecikebiliyor?Viyana Tıp Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Başkanı Kautzky-Willer'e göre bunun nedenlerinden biri, diyabetin ilk değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan açlık kan şekeri testi. Açlık kan şekeri kadınlarda genel olarak erkeklere göre daha düşük olabildiği için bazı vakalar bu yöntemle gözden kaçabiliyor. Testin yalnızca belirli bir andaki değeri göstermesi nedeniyle yemekten sonra yaşanan kan şekeri yükselmeleri de tespit edilemeyebiliyor.Bir diğer yöntem olan HbA1c testi ise kişinin son iki ila üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veriyor. Ancak bu test daha özel laboratuvar ekipmanı gerektiriyor ve açlık kan şekeri ölçümüne göre daha pahalı.Uzmanlar özellikle prediyabet döneminin erken tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Kan şekeri diyabet sınırına yaklaşmışken durum fark edildiğinde, bazı kişilerde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/kanser-riskinde-gozden-kacan-etken-gobek-cevresindeki-yaglanmaya-dikkat-1107879252.html
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diyabet, test, genç, yaşlı, kadın
diyabet, test, genç, yaşlı, kadın
Tip 2 diyabette yaş dengesi değişiyor: En hızlı artış genç kadınlarda
İngiltere'de 2011-2024 verilerini inceleyen Imperial College London araştırmacıları, tip 2 diyabet tanılarındaki en hızlı artışın 40 yaş altındaki kadınlarda görüldüğünü belirledi. Uzmanlar, hastalığın kadınlarda geç fark edilebildiğine de dikkat çekiyor.
Bir dönem ağırlıklı olarak 50'li ve 60'lı yaşlarda görülen bir hastalık olarak değerlendirilen tip 2 diyabet, artık giderek daha genç yaş gruplarında ortaya çıkıyor. İngiltere'deki geniş kapsamlı veriler, özellikle 40 yaş altındaki kadınlarda yeni tanıların arttığını ve hastalığın yaş dağılımının değişmeye başladığını gösteriyor.
Imperial College London
araştırmacıları, 2011-2024 yılları arasındaki İngiltere Ulusal Diyabet Denetimi verilerini
değerlendirdi. The Lancet Regional Health – Europe
dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet görülme sıklığının 60-79 yaş grubunda azalırken 40 yaş altındaki yetişkinlerde arttığı
belirlendi.
En belirgin yükselişin 20'li yaşlarındaki beyaz, Asyalı ve siyahi kadınlarda ve 30'lu yaşlarındaki beyaz kadınlarda görüldüğü tespit edildi.
Araştırmanın başyazarı ve Imperial College London Diyabet Klinik Doçenti Shivani Misra, gençlerde artan tip 2 diyabet tartışmalarının büyük ölçüde etnik azınlıklara odaklandığını ancak yeni bulguların sorunun daha geniş bir kesime yayıldığını gösterdiğini belirtti.
Misra
, "Bu etnik gruplar erken başlangıçlı tip 2 diyabetten orantısız biçimde etkilenirken, artık görülme sıklığının beyaz nüfusta da arttığını görüyoruz; bu da söz konusu halk sağlığı sorununun kuşak genelinde yaygınlaştığını gösteriyor"
dedi.
Gençlerde daha ağır seyredebilir
Alman Diyabet Derneği (DDG) Sözcüsü ve endokrinolog Baptist Gallwitz
, yaptığı açıklamada tip 2 diyabetin birçok ülkede yükselişte olduğunu söyledi. Gallwitz, Almanya'da
da çocuklar ve gençler arasında daha fazla tip 2 diyabet vakası
görüldüğünü belirtti.
Alman Diyabet Derneği'nin 2026 sağlık raporuna göre, Almanya'da 11-17 yaş grubundaki tip 2 diyabet vakaları 2014-2023 yılları arasında yılda yüzde 5.8 arttı.
Genetik yatkınlık da hastalığın gelişiminde rol oynayabiliyor. Tip 2 diyabette vücudun ürettiği insülin miktarının azalması veya insülinin vücuttaki etkisinin zayıflaması sonucunda kandaki glikoz seviyesi yükseliyor.
Genç yaşta ortaya çıkan tip 2 diyabetin seyri de daha ağır olabiliyor. Diabetes UK'den Helen Kirrane
, "Her tip 2 diyabet tanısı ciddidir ancak gençlerde hastalık daha agresif olabilir, ağır komplikasyon riskini artırabilir ve yaşam süresini kısaltabilir"
ifadelerini kullandı.
Uzmanlar bu nedenle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve obezitenin önlenmesini hastalıkla mücadelede önemli adımlar arasında gösteriyor.
Kadınlarda tanı neden gecikebiliyor?
Viyana Tıp Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Başkanı Kautzky-Willer'e göre bunun nedenlerinden biri, diyabetin ilk değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan açlık kan şekeri testi.
Açlık kan şekeri kadınlarda genel olarak erkeklere göre daha düşük olabildiği için bazı vakalar bu yöntemle gözden kaçabiliyor. Testin yalnızca belirli bir andaki değeri göstermesi nedeniyle yemekten sonra yaşanan kan şekeri yükselmeleri de tespit edilemeyebiliyor.
Kautzky-Willer
, daha ayrıntılı sonuç veren glikoz tolerans testinin
kullanılmasının daha anlamlı olabileceğini belirtti. Bu yöntemde hastadan yaklaşık iki saat boyunca birkaç kez kan örneği alınıyor.
Bir diğer yöntem olan HbA1c testi ise kişinin son iki ila üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veriyor. Ancak bu test daha özel laboratuvar ekipmanı gerektiriyor ve açlık kan şekeri ölçümüne göre daha pahalı.
Uzmanlar özellikle prediyabet döneminin erken tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Kan şekeri diyabet sınırına yaklaşmışken durum fark edildiğinde, bazı kişilerde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor.