https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tip-2-diyabette-yas-dengesi-degisiyor-en-hizli-artis-genc-kadinlarda-1107891196.html

Tip 2 diyabette yaş dengesi değişiyor: En hızlı artış genç kadınlarda

Tip 2 diyabette yaş dengesi değişiyor: En hızlı artış genç kadınlarda

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 2011-2024 verilerini inceleyen Imperial College London araştırmacıları, tip 2 diyabet tanılarındaki en hızlı artışın 40 yaş altındaki kadınlarda... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:20+0300

2026-08-10T12:20+0300

2026-08-10T12:20+0300

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Bir dönem ağırlıklı olarak 50'li ve 60'lı yaşlarda görülen bir hastalık olarak değerlendirilen tip 2 diyabet, artık giderek daha genç yaş gruplarında ortaya çıkıyor. İngiltere'deki geniş kapsamlı veriler, özellikle 40 yaş altındaki kadınlarda yeni tanıların arttığını ve hastalığın yaş dağılımının değişmeye başladığını gösteriyor.Imperial College London araştırmacıları, 2011-2024 yılları arasındaki İngiltere Ulusal Diyabet Denetimi verilerini değerlendirdi. The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet görülme sıklığının 60-79 yaş grubunda azalırken 40 yaş altındaki yetişkinlerde arttığı belirlendi.En belirgin yükselişin 20'li yaşlarındaki beyaz, Asyalı ve siyahi kadınlarda ve 30'lu yaşlarındaki beyaz kadınlarda görüldüğü tespit edildi.Araştırmanın başyazarı ve Imperial College London Diyabet Klinik Doçenti Shivani Misra, gençlerde artan tip 2 diyabet tartışmalarının büyük ölçüde etnik azınlıklara odaklandığını ancak yeni bulguların sorunun daha geniş bir kesime yayıldığını gösterdiğini belirtti.Gençlerde daha ağır seyredebilirAlman Diyabet Derneği (DDG) Sözcüsü ve endokrinolog Baptist Gallwitz, yaptığı açıklamada tip 2 diyabetin birçok ülkede yükselişte olduğunu söyledi. Gallwitz, Almanya'da da çocuklar ve gençler arasında daha fazla tip 2 diyabet vakası görüldüğünü belirtti.Alman Diyabet Derneği'nin 2026 sağlık raporuna göre, Almanya'da 11-17 yaş grubundaki tip 2 diyabet vakaları 2014-2023 yılları arasında yılda yüzde 5.8 arttı.Genetik yatkınlık da hastalığın gelişiminde rol oynayabiliyor. Tip 2 diyabette vücudun ürettiği insülin miktarının azalması veya insülinin vücuttaki etkisinin zayıflaması sonucunda kandaki glikoz seviyesi yükseliyor.Uzmanlar bu nedenle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve obezitenin önlenmesini hastalıkla mücadelede önemli adımlar arasında gösteriyor.Kadınlarda tanı neden gecikebiliyor?Viyana Tıp Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Başkanı Kautzky-Willer'e göre bunun nedenlerinden biri, diyabetin ilk değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan açlık kan şekeri testi. Açlık kan şekeri kadınlarda genel olarak erkeklere göre daha düşük olabildiği için bazı vakalar bu yöntemle gözden kaçabiliyor. Testin yalnızca belirli bir andaki değeri göstermesi nedeniyle yemekten sonra yaşanan kan şekeri yükselmeleri de tespit edilemeyebiliyor.Bir diğer yöntem olan HbA1c testi ise kişinin son iki ila üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veriyor. Ancak bu test daha özel laboratuvar ekipmanı gerektiriyor ve açlık kan şekeri ölçümüne göre daha pahalı.Uzmanlar özellikle prediyabet döneminin erken tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Kan şekeri diyabet sınırına yaklaşmışken durum fark edildiğinde, bazı kişilerde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor.

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