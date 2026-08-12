https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/adanada-nehre-giren-2-cocuk-kayboldu-1107959134.html

Adana'da nehre giren 2 çocuk kayboldu

Adana'da nehre giren 2 çocuk kayboldu

Sputnik Türkiye

Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T19:51+0300

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Yakapınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu 12 yaşındaki Salih Rami ve arkadaşı 10 yaşındaki Simar Süleyman nehirde kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma su altı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, kayıp çocukları bulmak için nehirde ve kıyı kesiminde arama çalışması başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/giresunda-anne-ve-iki-kizi-derede-akintiya-kapildi-arama-calismasi-baslatildi-1107954015.html

türki̇ye

ceyhan nehri

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Sputnik Türkiye

ceyhan nehri, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı