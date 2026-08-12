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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/adanada-nehre-giren-2-cocuk-kayboldu-1107959134.html
Adana'da nehre giren 2 çocuk kayboldu
Adana'da nehre giren 2 çocuk kayboldu
Sputnik Türkiye
Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yakapınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu 12 yaşındaki Salih Rami ve arkadaşı 10 yaşındaki Simar Süleyman nehirde kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma su altı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, kayıp çocukları bulmak için nehirde ve kıyı kesiminde arama çalışması başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/giresunda-anne-ve-iki-kizi-derede-akintiya-kapildi-arama-calismasi-baslatildi-1107954015.html
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ceyhan nehri, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı
ceyhan nehri, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı

Adana'da nehre giren 2 çocuk kayboldu

19:51 12.08.2026 (güncellendi: 19:52 12.08.2026)
© AACeyhan Nehri
Ceyhan Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakapınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu 12 yaşındaki Salih Rami ve arkadaşı 10 yaşındaki Simar Süleyman nehirde kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma su altı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp çocukları bulmak için nehirde ve kıyı kesiminde arama çalışması başlattı.
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