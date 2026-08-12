https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/giresunda-anne-ve-iki-kizi-derede-akintiya-kapildi-arama-calismasi-baslatildi-1107954015.html
Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı
Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Giresun Görele'de debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:35+0300
2026-08-12T17:35+0300
2026-08-12T19:15+0300
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Giresun Görele'de yaşanan olayda, debisi yükselen Zıva Deresi'nde akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başladı. Anne ve 2 kızı aranıyorİlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren anne Zekiye Kırca ile iki kızı, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
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giresun, sel, dere, dere yatağı
giresun, sel, dere, dere yatağı
Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı
17:35 12.08.2026 (güncellendi: 19:15 12.08.2026)
Giresun Görele'de debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı.
Giresun Görele'de yaşanan olayda, debisi yükselen Zıva Deresi'nde akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başladı.
İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren anne Zekiye Kırca ile iki kızı, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.