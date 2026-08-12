https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/giresunda-anne-ve-iki-kizi-derede-akintiya-kapildi-arama-calismasi-baslatildi-1107954015.html

Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı

Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı

Sputnik Türkiye

Giresun Görele'de debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T17:35+0300

2026-08-12T17:35+0300

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türki̇ye

giresun

sel

dere

dere yatağı

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Giresun Görele'de yaşanan olayda, debisi yükselen Zıva Deresi'nde akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başladı. Anne ve 2 kızı aranıyorİlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren anne Zekiye Kırca ile iki kızı, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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türki̇ye

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