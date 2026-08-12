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Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı
Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Giresun Görele'de debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Giresun Görele'de yaşanan olayda, debisi yükselen Zıva Deresi'nde akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başladı. Anne ve 2 kızı aranıyorİlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren anne Zekiye Kırca ile iki kızı, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
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giresun, sel, dere, dere yatağı
giresun, sel, dere, dere yatağı

Giresun'da anne ve iki kızı derede akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı

17:35 12.08.2026 (güncellendi: 19:15 12.08.2026)
© Gültekin YetginGiresun
Giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Gültekin Yetgin
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Giresun Görele'de debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı.
Giresun Görele'de yaşanan olayda, debisi yükselen Zıva Deresi'nde akıntıya kapılan anne ve iki kızı sulara kapıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başladı.
© Gültekin YetginGiresun
Giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
Giresun
© Gültekin Yetgin

Anne ve 2 kızı aranıyor

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren anne Zekiye Kırca ile iki kızı, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
10 Ağustos, 22:17
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