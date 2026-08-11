https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/saglik-raporu-suresi-degisti-gecerlilik-suresi-3-yila-cikarildi-1107912485.html
Sağlık raporu süresi değişti: Geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı
Sağlık raporu süresi değişti: Geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle sporcuların sağlık raporu alma süreçleri hızlı ve kolay hale getirildi. Sporcuların sağlık... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T09:52+0300
2026-08-11T09:52+0300
2026-08-11T09:52+0300
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sporcu
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Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme ile sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme kapsamında sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek.Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.Düşük riskli branşlarda süreç kolaylaşacakBelirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.3 yıl geçerli olacakYönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.Engelliler için zorunlu olmayacakDüzenleme ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-duyurdu-vedat-muriqi-sakatlandi-1106858423.html
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sağlık raporu, rapor, sporcu
sağlık raporu, rapor, sporcu
Sağlık raporu süresi değişti: Geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı
Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle sporcuların sağlık raporu alma süreçleri hızlı ve kolay hale getirildi. Sporcuların sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı.
Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme kapsamında sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek.
Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.
Düşük riskli branşlarda süreç kolaylaşacak
Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.
Yönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.
Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.
Engelliler için zorunlu olmayacak
Düzenleme ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.