https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-duyurdu-vedat-muriqi-sakatlandi-1106858423.html

Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı

Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T17:15+0300

2026-06-29T17:15+0300

2026-06-29T17:15+0300

spor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde sakatlık yaşayan Vedat Muriqi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında ağrı hisseden Kosovalı golcüye MR görüntülemesi yapıldı. Sağlık heyetinin değerlendirmesi sonucunda Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.Kulüp, tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını duyururken, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/vedat-muriqi-fenerbahceyle-anlasti-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1106651501.html

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fenerbahçe, vedat muric, vedat muriqi, vedat muriç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu