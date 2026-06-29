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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-duyurdu-vedat-muriqi-sakatlandi-1106858423.html
Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı
Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:15+0300
2026-06-29T17:15+0300
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde sakatlık yaşayan Vedat Muriqi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında ağrı hisseden Kosovalı golcüye MR görüntülemesi yapıldı. Sağlık heyetinin değerlendirmesi sonucunda Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.Kulüp, tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını duyururken, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/vedat-muriqi-fenerbahceyle-anlasti-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1106651501.html
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fenerbahçe, vedat muric, vedat muriqi, vedat muriç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, vedat muric, vedat muriqi, vedat muriç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe duyurdu: Vedat Muriqi sakatlandı

17:15 29.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe Vedat Muriqi
Vedat Muriqi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde sakatlık yaşayan Vedat Muriqi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında ağrı hisseden Kosovalı golcüye MR görüntülemesi yapıldı. Sağlık heyetinin değerlendirmesi sonucunda Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kulüp, tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını duyururken, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
SPOR
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'yle anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
19 Haziran , 18:20
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